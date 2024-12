Turismo natalizio a Sanremo: buone notizie per le feste di fine anno, ma il ponte dell'Immacolata tradisce

L'arrivo di dicembre e delle festività natalizie coincide anche con la venuta dei turisti per l'ultimo mese dell'anno: tra chi sceglie di trascorrere soltanto il periodo di Natale o di Capodanno e chi invece opta per una permanenza più lunga, la domanda ora è su quali saranno i numeri che muoveranno Sanremo in questo periodo.

Per ora stando alle prenotazioni arrivate, si ricavano una buona e una cattiva notizia: quella negativa è che il weekend dell'Immacolata (8 dicembre) avrà dei numeri al ribasso, complice lo sfortunato ponte che ha fatto cadere la festività proprio di domenica; quella positiva è che nonostante questa flessione i numeri al momento paiono essere in linea con quelli degli scorsi anni, anche in miglioramento per quanto riguarda alcune aree specifiche.

"Tra Natale e Capodanno un po' di giorni di completo ci saranno - commenta Silvio di Michele, presidente sanremese di Federalberghi - chiaro che per il resto le cose sono ancora in divenire. Abbiamo ancora posti per l'Epifania. Sarà un fine anno abbastanza classico, anche se purtroppo il Ponte dell'Immacolata sarà carente, il fatto che capiti di domenica spezza un po' le gambe da quel punto di vista".

Alle sue parole fa eco Maurizio Massimino di Confesercenti, che si dimostra anche più ottimista: "L'anno scorso verso metà dicembre non avevamo i numeri di quest'anno. So anche di tanti colleghi che sono già completi. Sembra ci sia un buon andazzo, soprattutto con i turisti italiani, e questo vale anche per i ristoranti, sia a Natale che a Capodanno. Purrtroppo delude un po' l'Immacolata, che quest'anno è un falso ponte; forse vivremo quasi più il fine settimana della Maratona che quello".

"Per il capodanno stiamo andando verso il tutto esaurito - aggiunge Christian Feliciotto, di Federturismo - e anche a Natale i numeri previsti sono buoni. Certo il fatto che l'Immacolata cada di domenica non aiuta, ma anche grazie alle finali di Sanremo Giovani si compensa con la metà del mese, dove ci sono buone prenotazioni. In linea di massima siamo sui valori che abbiamo registrato negli ultimi due anni per le presenze previste".