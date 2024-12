Sanremo: fuochi d'artificio silenziosi, il consigliere Bellini sostiene la richiesta del Segretario del Circolo di Rifondazione Comunista

"Ho letto con grande piacere l'appello che il Segretario del Circolo di Rifondazione Comunista 'Valeria Faraldi' (cara amica che ricordo sempre con grande affetto) ha rivolto all'Amministrazione Comunale riguardo i prossimi spettacoli pirotecnici di fine anno.

Il dottor Germano ha giustamente ricordato gli effetti negativi che i cosiddetti botti hanno nei confronti degli animali in genere (volatili compresi), chiedendo che si giunga all'utilizzo di fuochi silenziosi come già avviene in altre realtà turistiche, senza per questo nulla levare allo spettacolo, dando attuazione a quanto indicato nel vigente regolamento per la tutela degli animali così come lui richiesto.

Appoggio quindi in pieno questa richiesta e sono certo che verrà tenuta in debita considerazione.

Umberto Bellini, Consigliere comunale di Sanremo".