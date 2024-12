Sanremo: petardi e fuochi d'artificio, Rifondazione Comunista sollecita l'amministrazione per adottare fuochi pirotecnici silenziosi

"Il Comune, nell’autorizzare spettacoli pirotecnici, terrà conto degli effetti negativi che l’uso di petardi e artifizi pirotecnici possono provocare su animali domestici e selvatici". È l’incipit della lettera che Paolo Germano, Segretario Circolo ‘Valeria Faraldi’ di Rifondazione Comunista Sanremo, ha inviato all’amministrazione comunale che si rifà al regolamento comunale per la tutela e benessere degli animali approvato il 31 luglio 2023 relativo a petardi e spettacoli pirotecnici.

“Anche come proprietario di 2 gatti spiega Germano -, regolarmente terrorizzati in corso Inglesi da 9 anni, e volontario Arkus in canile, chiedo quali criteri per evitare effetti negativi su animali domestici e selvatici siano stati adottati nell'autorizzare i fuochi del prossimo Capodanno, tenuto conto che già da anni in altre località turistiche, come Roma e Forte dei Marmi, si festeggia con fuochi pirotecnici silenziosi!”.