Storie, riflessioni e musica a Vallecrosia: sala polivalente gremita per l'incontro sul valore della scrittura (Foto e video)

Storie, riflessioni, musica e letteratura a Vallecrosia. Sala polivalente gremita per l'incontro sul valore della scrittura 'Verba volant, scripta manent" andato in scena nel pomeriggio odierno.

Barbara Bonifacio ha presentato storie private, letteratura involontaria, scritti di gente comune in cui si riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia d'Italia. Hanno, inoltre, partecipato associazioni Buen vicino e solidarietà maliana di Imperia che hanno condiviso le loro esperienze. La scrittrice Daniela Bruno ha dialogato con Mary Del Barba per raccontare il suo ultimo libro dal titolo 'Gocce di memoria: una via per tornare a casa'. L'incontro è stato allietato dagli intermezzi musicali di Paola Prevosto. Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco Marilena Piardi, l'assessore Patrizia Biancheri e il consigliere comunale Denis Perrone.

Un successo l'evento proposto dall'associazione Le Cinque Torri con il patrocinio del Comune. "Sono molto felice per la numerosa partecipazione" - commenta il presidente dell'associazione Le Cinque Torri Maria Carla Aprosio - "L'evento è stato molto interessante, sono, perciò, contenta che abbia avuto un così grande successo".

"E' stato un pomeriggio molto interessante con tante riflessioni nel sentire racconti, scritti e diari che Barbara Bonifacio ha presentato. Vi sono stati riferimenti a diari di persone che sono state in guerra in cui hanno riportato le loro esperienze e i loro momenti di paure" - sottolinea il vicesindaco Marilena Piardi - "La scrittrice Daniela Bruno ha dialogato con Mary Del Barba sul suo ultimo libro dal titolo 'Gocce di memoria: una via per tornare a casa', praticamente un'autobiografia in cui ha parlato dell'accompagnamento dei genitori anziani, del vissuto e del dolore che si prova quando le persone perdono l'autonomia, soprattutto, la memoria. Sono state fatte riflessioni profonde sul valore della vita, della memoria e della morte, intesa come liberazione per determinate persone che si trovano in momenti di malattia e sofferenza. L'accompagnamento musicale è stato davvero toccante, inoltre sono state molte le domande da parte del pubblico. La sala polivalente era gremita, siamo soddisfatti per la riuscita dell'evento. Ringrazio l'associazione 'Le 5 Torri' per averci offerto questo pomeriggio ricco di momenti di sensibilità assoluta".