“Presepiando Festival 2024”: a Dolceacqua torna l'itinerario tra presepi e allestimenti natalizi

Come ormai di consueto, il Centro Culturale di Dolceacqua in collaborazione con il Comune organizza “Presepiando Festival 2024”, itinerario tra presepi e allestimenti natalizi rivolto alle attività commerciali e alla scuola del Borgo dei Doria.

I presepi o gli allestimenti natalizi in concorso dovranno essere realizzati entro venerdì 20 dicembre ed esposti in vetrina o in luogo ritenuto idoneo alla visibilità del passante per la durata delle festività natalizie. La premiazione del concorso avrà luogo lunedì 6 gennaio alle 17:30 presso la sala polivalente del Comune, ingresso da piazzale san Filippo, al termine della Festa della Befana che sarà organizzata per i bambini.

"L’intento è quello di creare un’occasione di visita a Dolceacqua che non si limiti al solo centro storico" - dicono gli organizzatori - "Inoltre, l’evento vuole essere un mezzo di promozione per esaltare e indirizzare l’attenzione verso la cultura locale e la tradizione. La parrocchia prevede la realizzazione di un presepe tradizionale fuori concorso nella chiesa di St Antonio Abate in piazza Mauro. Il concorso non prevede quota di iscrizione".