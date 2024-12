Si ribalta con il quad in via delle Ginestre e così scattano soccorsi. E' successo, intorno alle 17, a Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, un'automedica Alfa 3 e la Croce Azzurra Val Nervia.

Si è alzato in volo anche l'elisoccorso Grifo per soccorrere il ferito, sembrerebbe un ragazzo, ed elitrasportarlo in ospedale.