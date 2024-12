Sanremo, dal classico al musicale: open day al liceo Cassini (Foto)

Open day al liceo G.D. Cassini di Sanremo. Anche quest’anno è iniziata l’avventura delle porte aperte che hanno offerto un’importante occasione a un folto gruppo di studenti, uscenti dalla scuola secondaria di primo grado, di confrontarsi con il mondo liceale.

I quattro indirizzi del liceo: classico, scientifico, linguistico (Russo, Spagnolo, Tedesco) e musicale hanno presentato, attraverso attività didattiche dedicate, i loro programmi d’insegnamento. La sede in corso Felice Cavallotti 53, si è così trasformata in un ambiente di scoperta, dove i giovanissimi si sono confrontati con attività progettate per loro dai docenti e dagli stessi studenti del Cassini. Proprio questi ultimi hanno dimostrato una particolare consapevolezza nei riguardi della scuola scelta e della sua validità formativo-culturale, quale sentito bagaglio per la vita futura, offrendosi come guida e tutor per chi li seguirà.

In sintesi il liceo classico offre una visione attenta e analitica al nostro passato, che si prefigge lo scopo di formare individui consapevoli, in grado di interpretare attivamente il presente e costruire il futuro, con offerta tradizionale o attraverso la curvatura arte, media e teatro. Il liceo scientifico, permettendo una sicura conoscenza delle scienze esatte e naturali, offre la possibilità di leggere il mondo nella sua concretezza, dal particolare al totale, tramite un percorso tradizionale o con curvatura informatica, robotica e intelligenza artificiale. Il liceo linguistico insegna a comunicare nelle lingue moderne, offrendo ai giovani un passe-partout per esercitare un confronto attivo, vero e consapevole con i diversi ambiti della contemporaneità globale e, oltre alla triplice offerta linguistica (Russo, Spagnolo, Tedesco), si aggiunge l’opzione R.E.D.I. (Relazioni Economiche e Diritto Internazionale). L’indirizzo musicale con la cura che ripone nell’apprendimento tecnico-pratico della musica affina l’arte di sentire, conoscere ed eseguire la partitura del mondo delle sette note ma non è solamente rivolto a chi vorrà perseguire una carriera in tale realtà perché permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed è, quindi, rivolto a tutti gli interessati.

Di fronte a una realtà in mutamento, la scuola continua a prodigarsi per venire incontro agli eterogenei interessi dei giovani, garantendo l’opportunità di scegliere personalmente il proprio percorso, per formare con dovizia uomini e donne del domani. Il Cassini augura il meglio sia a chi sceglierà altrimenti, sia a chi verrà a studiare nelle sue aule.