Marketing territoriale: oliveti e frantoi aperti il 7 e l’8 dicembre con ‘Orgolio Liguria Weekend’

Sabato 7 e domenica 8 dicembre l’“oro liquido” della tradizione agricola e gastronomica ligure sarà protagonista di “OrgOlio Liguria weekend”, la rassegna pensata per far conoscere al grande pubblico gli oliveti, i frantoi e le aziende olivicole presenti sul territorio.



Grazie alla collaborazione tra Agenzia In Liguria e il Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP, ventitré realtà produttrici dell’Olio extra vergine di oliva Riviera Ligure DOP apriranno le loro porte per tutto il fine settimana dell’Immacolata, dando vita a un evento diffuso su tutta la Regione. Le aziende coinvolte saranno a disposizione dei visitatori per raccontare tutti i dettagli del proprio lavoro, per far scoprire il sapore dei loro prodotti e il corretto utilizzo dell’olio nuovo, per spiegare le caratteristiche diverse cultivar di olive tipiche della Liguria e per diffondere la conoscenza della secolare tradizione della coltivazione dell’ulivo in Liguria. Per chi lo desidera, sul posto ci sarà la possibilità di acquistare l’olio nuovo prodotto dai partecipanti all’iniziativa: una buona occasione, in vista delle festività natalizie, per regalare o regalarsi un prodotto tipico ligure.



«OrgOlio Liguria Weekend è un’iniziativa straordinaria che celebra uno dei simboli più autentici della nostra terra: l’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP – commenta l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi -. Attraverso la collaborazione tra Agenzia In Liguria e il Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP abbiamo l’opportunità di valorizzare non solo un prodotto d’eccellenza, ma anche il lavoro, la passione e la tradizione delle aziende che ogni giorno custodiscono il patrimonio olivicolo ligure. Quest’anno, inoltre, possiamo celebrare un traguardo importante: ben quattro aziende liguri hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella quattordicesima edizione della Guida Oli d’Italia, un risultato che testimonia la qualità e l’eccellenza del nostro olio. Questo evento – continua Lombardi - rappresenta un’occasione unica per cittadini e turisti di immergersi nella cultura agricola della Liguria, scoprendo i segreti degli oliveti e dei frantoi, e di portare a casa un vero e proprio ‘distillato di Liguria’. Vogliamo rafforzare il legame tra territorio, prodotti locali e turismo, e sono certo che questo fine settimana sarà un momento importante per promuovere la nostra regione come destinazione d’eccellenza anche attraverso i suoi sapori».



Tutte le informazioni su “OrgOlio Liguria Weekend” e l’elenco delle aziende partecipanti sono disponibili sul sito www.lamialiguria.it e sul sito www.oliorivieraligure.it.