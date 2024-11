Trasporti, assessore Scajola: “Tutelati i lavoratori e gli studenti, nessun cambio di orario per l’intercity 505”

Non ci sarà alcun cambio di orario per l’Intercity 505 in partenza da Ventimiglia alle 6.37 e diretto a Roma. L’anticipo di due ore che era stato ipotizzato da Trenitalia non si verificherà, grazie all’intervento del neo assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola. Dopo un confronto, Trenitalia ha recepito le necessità manifestate da Regione Liguria e ha mantenuto l’orario di partenza, garantendo la tratta ligure fino alla Spezia. Nelle prossime ore l’azienda definirà le modalità di prosecuzione del percorso fino a Roma con autobus o treni sostitutivi.



“Una volta appreso di questa possibilità di spostamento - – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – e dopo un confronto effettuato anche con il presidente della Regione Marco Bucci, mi sono immediatamente attivato per trovare una soluzione. Siamo riusciti a tutelare i liguri e tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano il treno in questione. Devo ringraziare l’a.d. di Trenitalia Luigi Corradi che ha ben compreso le nostre preoccupazioni e ha recepito le esigenze di lavoratori e studenti”.



La soluzione è arrivata a margine di un incontro tenutosi oggi nella sede della Regione Liguria convocato dallo stesso assessore Scajola con i vertici di Trenitalia e Rfi per affrontare le principali questioni in materia di trasporto ferroviario.