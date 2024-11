Sanremo, cimiteri comunali, M5S: "Servono attenzione e interventi di prevenzione sulla gestione dei servizi cimiteriali"

“I danneggiamenti al cimitero di Valle Armea, dovuti forse al maltempo ma più probabilmente ad atti vandalici, sottolineano l’urgenza di adottare misure di prevenzione e sorveglianza da parte del Comune di Sanremo in un ottica di sicurezza e decoro”. Ad intervenire sull’argomento è Il Movimento 5 Stelle di Sanremo che continua: “Non è la prima volta che si verificano danneggiamenti e furti di vasi di metallo, attrezzatura per l’edilizia e altri materiali all’interno dei cimiteri della Città dei Fiori e le situazioni di degrado ereditate dalla gestione Biancheri ancora non hanno ricevuto le risposte adeguate dall’amministrazione Mager. Alcune segnalazioni: i lavori infiniti al cimitero di Bussana, luogo tra l’altro ormai difficile da raggiungere per via degli arbusti che invadono la stretta carreggiata che sale verso il cimitero in direzione del borgo di Bussana Vecchia; ma anche il degrado decennale al cimitero monumentale della Foce, le manutenzioni mancanti a Coldirodi, i rischi del cimitero di Poggio e adesso i fatti preoccupanti verificati in Valle Armea.

Tutto ciò non può e non deve accadere nell’indifferenza dell’Amministrazione. Prendiamo atto degli interventi di decoro messi in atto prima della ricorrenza dei defunti, ma i cimiteri sono frequentati tutto l’anno: quali azioni sono state intraprese per accertare l'accaduto? Sono state allertate le forze dell’ordine? E quali misure di prevenzione si intendono adottare?

Non si perda più tempo e si provveda a lavori di manutenzione ordinaria regolari e programmati, con le nuove gestioni si mettano in sicurezza i varchi di ingresso per prevenire ingressi abusivi in orario di chiusura così come episodi di microcriminalità a cancelli aperti e si completino i lavori di ristrutturazione già avviati e quelli da tempo rinviati”.