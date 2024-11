Amaie Energia nuovamente tra gli associati di Confindustria Imperia: "Azienda solida che supporta al meglio gli enti locali"

“Sono lieto di comunicare che Amaie Energia è nuovamente parte della nostra comunità imprenditoriale. Una realtà importante per la provincia di Imperia, che eroga servizi essenziali: dalla gestione dell’igiene urbana nel comprensorio sanremese, ben 18 Comuni, al Mercato dei Fiori di Sanremo e alla Pista Ciclopedonale del Ponente. Un' azienda solida, che si avvale di 300 risorse umane e che fattura oltre 37 milioni di euro. Amaie Energia negli anni ha ampliato gli ambiti di competenza, per supportare al meglio gli Enti Locali, affrontando sempre nuove sfide con professionalità e competenza” .

Così in una nota il Direttore di Confindustria Imperia Dott. Paolo Della Pietra. "Sono certo che il nuovo Presidente, Sergio Tommasini, prosegue Della Pietra, e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione parteciperanno attivamente alla 'vita' della nostra associazione e contribuiranno con idee e progetti per lo sviluppo del tessuto economico della nostra provincia.

“Entrare a far parte della rete di Confindustria rappresenta un'opportunità strategica, spiega Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia e Servizi, Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, con una rete estesa e capillare che offre supporto, visibilità e opportunità di sviluppo. Aderire a Confindustria significa non solo far parte di una rete di eccellenza, ma anche accedere a strumenti concreti per crescere, innovare e affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo. È un investimento che rafforza l'identità e la competitività”.