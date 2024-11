Musica, favole, prodotti tipici e artigianato artistico: a Ventimiglia prende vita il "Villaggio di Natale" (Foto)

Artigianato artistico, prodotti tipici, musica, la casa di Babbo Natale e il laboratorio di elfi si potranno trovare al 'Villaggio di Natale' che verrà allestito nel chiostro di Sant'Agostino a Ventimiglia per quattro fine settimana.

Prenderà il via il 30 novembre e resterà fino al 22 dicembre, dalle 10 alle 19. "Un'occasione unica per i bambini che potranno incontrare Babbo Natale e inviare la letterina dei propri sogni. Inoltre, troveranno cantastorie, trucca bimbi e altro. Domenica dalle 15 alle 16.30 per i più piccoli andrà in scena 'favole nel chiostro'" - fanno sapere gli organizzatori - "Sulle bancarelle non mancheranno, infatti, i dolci tradizionali natalizi e i prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé e biscotti speziati, decorazioni natalizie artigianali e tante altre cose. Il tutto sarà allietato da canti e musiche natalizie. Il 15 dicembre alle 16 si esibirà la Corale Cheli de Campurussu mentre il 21 dicembre alle 21 andrà in scena il concerto di Natale. Vi aspettiamo".

L’iniziativa è proposta dall'associazione Terra di Ponente e dall’Ente Agosto Medievale insieme alla parrocchia di Sant'Agostino.