Sanremo: marciapiedi di piazza Colombo in condizioni disastrate, la protesta di una nostra lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Paola, ci ha scritto per evidenziare la situazione del marciapiedi di piazza Colombo a Sanremo:

“Vorrei che si pensasse anche a noi cittadini che quotidianamente percorriamo il marciapiede dissestato adiacente ai negozi di piazza Colombo. Le piastrelle sono tutte instabili e rotte da anni in più quando piove sotto rimane acqua e chissà che altro cosicché se non cammini lentamente ti schizzi i pantaloni fino al ginocchio. Problema che c'è in tutta Sanremo ma vedere queste piastrelle rotte e traballanti in pieno centro non mi pare un bel biglietto da visita per una città turistica. Urge un intervento che chiediamo da anni”.