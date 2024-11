Sanremo: all’istituto scolastico ‘Calvino’ un progetto di sensibilizzazione sul tema del diabete

All’interno del progetto "Sportivi per Natura in Riviera" , si è tenuto questa mattina presso l’IC Sanremo Centro Levante - plesso Calvino un incontro di formazione sulla prevenzione al diabete e sui corretti stili di vita. L’iniziativa, dedicata ai giovani studenti, si è svolta in collaborazione con ADGP (Associazione Diabete Giovanile Ponente) e AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete).

Venerdì prossimo, gli stessi studenti che hanno partecipato a questo incontro, saranno coinvolti in una corsa e altre attività fisiche, sempre incentrate sulla sensibilizzazione al tema del diabete. Il progetto “Corriamo contro il diabete” vedrà infatti il coinvolgimento di quattro classi prime dell'istituto secondaria di primo grado. I ragazzi partiranno dalla scuola alle 9:40 per raggiungere il campo di atletica dove sono previste diverse attività fisiche (salto in lungo, salto in alto, vortex, velocità) che si concluderanno con una premiazione e una merenda tutti insieme.

Sempre legato a "Sportivi per Natura in Riviera" ed in concomitanza con la Sanremo Marathon, torna la Plogging Challenge, già protagonista durante la ‘Run for the Whales’ di giugno. L’iniziativa fa parte del progetto "Sportivi per Natura in Riviera", l’evento combina sport e tutela dell’ambiente, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile. La Plogging Challenge si svolgerà nella mattinata di sabato 30 novembre, a partire dalle ore 10, con la partecipazione de “I Deplasticati” in un’attività che unisce corsa e raccolta dei rifiuti per un mondo più pulito. E’ infatti prevista un’opera di pulizia nell’area di Pian di Poma (chiunque volesse unirsi può contattare direttamente l’associazione), alla quale seguirà una premiazione e un aperitivo per celebrare la giornata.