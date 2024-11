Ventimiglia, rotatorie in corso Genova: spunta la segnaletica da cantiere (Foto e video)

Passo avanti verso la realizzazione delle rotatorie in corso Genova a Ventimiglia che svolgeranno un ruolo di collegamento con il parcheggio soprastante in fase di costruzione. E' stata, infatti, predisposta una nuova segnaletica gialla, da cantiere, lungo corso Genova.

Questa mattina cittadini e passanti hanno notato subito la nuova segnaletica nel tratto di strada compreso tra il Mc Donald's e il semaforo e in via Tacito. "È stata predisposta questa notte la segnaletica da cantiere in corso Genova" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "A breve, infatti, cominceranno i lavori per la realizzazione delle due rotatorie di collegamento con il parcheggio soprastante".

"Ci scusiamo per il disagio ma stiamo lavorando a un’infrastruttura fondamentale per tutta la città" - sottolinea il primo cittadino.