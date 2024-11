Consiglio regionale: oggi la 'prima' per il neo Assessore sanremese Luca Lombardi "Un po' di emozione, esperienza indimenticabile"

“Non nascondo di avere provato una certa emozione perché il primo consiglio regionale in un'ente così importante come la Regione è un'esperienza indimenticabile. Dovrò però presto dimettermi per poter svolgere il ruolo di assessore nella giunta del presidente Bucci: incarico per il quale sono onorato e pronto a svolgere al meglio nell'interesse di tutti i cittadini liguri”. Così Luca Lombardi, neo consigliere regionale di Fratelli d'Italia in procinto di essere nominato assessore al Turismo, Marketing territoriale e Ciclo delle acque nella prossima giunta Bucci.

“Voglio infine fare un enorme in bocca al lupo all'amico Stefano Balleari eletto nuovo Presidente del Consiglio regionale: una persona onesta e competente che saprà svolgere questo delicato ruolo nel pieno rispetto dell'istituzione che andrà a rappresentare”, conclude Lombardi.