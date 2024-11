Sanremo, grande partecipazione alla giornata contro la violenza sulle donne organizzata dall'Uici imperiese

Un evento ricco di significato e di partecipazione ha celebrato, presso la "panchina rossa" nel Mercato Annonario di Piazza Eroi Sanremesi di Sanremo, la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne di ieri 25 novembre, una ricorrenza istituita dall’ONU nel 1999. Organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS-APS della Sezione Territoriale di Imperia, la manifestazione ha avuto una particolare rilevanza per le donne con disabilità visiva, una categoria spesso più vulnerabile e fragile di fronte alla violenza.

L'incontro ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali e delle realtà sociali, tra cui il Vice-Sindaco di Sanremo Fulvio Fellegara e il Consigliere Comunale con delega alle Pari Opportunità Vittorio Toesca. Presenti anche la Dott.ssa Antonella Plateroti del Centro Antiviolenza Provinciale ISV e gli studenti della classe quinta del Liceo Scientifico - Scienze Applicate dell’Istituto Colombo di Sanremo, accompagnati dalla Professoressa Manuela Di Francesco.

Una delle caratteristiche più apprezzate dell’evento è stata la partecipazione attiva dei ragazzi del liceo, che hanno letto poesie a tema, dando voce a sentimenti e riflessioni sulla violenza di genere e sull’importanza di contrastarla. I versi letti dai giovani sono stati accompagnati dall’esecuzione di un brano musicale suonato al pianoforte da uno degli studenti, creando un'atmosfera emozionante e coinvolgente.

L'evento ha avuto un buon riscontro di pubblico, con la presenza di molte persone che hanno voluto unirsi per una causa così importante, testimoniando un forte senso di solidarietà. L'Unione Ciechi e Ipovedenti Imperiese ha così voluto fare un ulteriore passo in avanti nella sensibilizzazione rispetto a un tema che non riguarda solo il gentil sesso in generale, ma anche le donne con disabilità, spesso dimenticate nei discorsi pubblici.

La giornata si è conclusa con un momento di riflessione e un impegno da parte di tutti i presenti a promuovere una cultura di rispetto e di uguaglianza, in cui la violenza sulle donne non trovi più spazio. Un evento che ha dimostrato, ancora una volta, l’importanza della comunità nel sostenere le cause sociali e nell'affrontare temi che riguardano tutti.