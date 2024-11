Bordighera, venerdì l'inaugurazione di “Elegie Cromatiche”: mostra personale di Pina Morlino

Venerdì 29 novembre alle 16.30 a Bordighera, presso l’ex Chiesa Anglicana, si terrà il vernissage di “Elegie Cromatiche”, mostra personale di Pina Morlino. Saranno quaranta circa le opere esposte, scelte per raccontare le gamme coloristiche più caratteristiche dell’artista e per suggerire un viaggio attraverso la bellezza e l’incessante divenire del mondo naturale.



“Stimo particolarmente Pina Morlino: ammiro la sensibilità e il talento con cui sa cogliere l’essenza del paesaggio della Liguria, studiandone i particolari e rendendoli poi protagonisti con una forza che sembra voler superare i confini delle tele”, commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Le sono inoltre grato per l’importante ruolo che ha svolto, come docente e come già presidente dell’Accademia dei Fiori “G. Balbo”, nel favorire la crescita e lo sviluppo culturale".

“Sono quindi felice che sia Pina Morlino a firmare il nuovo, prestigioso appuntamento di Bordighera con l’arte, un appuntamento che impreziosisce la stagione invernale di eventi e manifestazioni”, conclude il primo cittadino.



Nel corso del vernissage interverranno Claudia Andreotta, Alessandro Giacobbe e Pina Morlino. La mostra “Elegie Cromatiche” sarà poi aperta fino al 22 dicembre presso il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, tutti i giorni escluso il lunedì dalle 15.30 alle 18.30.