Bordighera, domenica 8 dicembre lo spettacolo “Oliva Denaro” con Ambra Angiolini

Proseguono a grande ritmo le vendite di biglietti e abbonamenti per la stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Golzi a Palazzo del Parco di Bordighera, sotto le insegne di “Fughe di Teatro... e di Umorismo”.



Per sottoscrivere l'abbonamento ai cinque titoli in calendario e usufruire della tariffa speciale di 80 euro (cinque ingressi al costo equivalente di quattro biglietti singoli da 20 euro) c'è tempo fino a domenica 8 dicembre, giorno del primo spettacolo.



Il debutto è proprio con lo spettacolo che sta attirando l'interesse del pubblico con vendite sempre crescenti online e a botteghino, “Oliva Denaro”, in scena domenica 8 dicembre alle ore 21.00.

Protagonista d'eccezione sarà Ambra Angiolini in quello che è considerato un vero fenomeno del teatro italiano che è lo spettacolo diretto da Giorgio Gallione, tratto dal libro di Viola Ardone per la produzione di AGIDI - GOLDENART PRODUCTION. C’è una storia vera, e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto.

Ambra Angiolini, attrice di grande popolarità e sempre più convincente credibilità teatrale, si cimenta in questo testo con la complicità di Giorgio Gallione. Così arriva a teatro una storia di crescita e di emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore (tra padri e figlie, tra madri e figlie) e si insinua tra le ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa. Ma Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Grazie alla scrittura limpida, poetica e immaginifica di Viola Ardone, Oliva Denaro diventa così la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.



“Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera” è il cartellone di spettacoli in programma dall'8 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025, firmato dalla direzione artistica di Claudia Claudiano e Nidodiragno Produzioni/CMC e realizzato grazie al sostegno del Comune di Bordighera.

Protagonisti della stagione, oltre a Ambra Angiolini, saranno, poi, Gaia De Laurentiis e Max Pisu (5 gennaio 2025), Ugo Dighero (26 gennaio 2025), Roberto Mercadini (2 febbraio 2025) e Veronica Pivetti (16 febbraio 2025).



Biglietteria

online: su Liveticket (www.liveticket.it/fughediteatro)



Botteghino

fino al 13 febbraio 2025: ogni giovedì ore 15.30 / 17.30 allo IAT – Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera (Via Vittorio Emanuele II, n. 172); tel. 0184 262882;

nei giorni di spettacolo a Teatro Giancarlo Golzi:

dalle ore 16.00 (per gli spettacoli con inizio ore 18.00)

dalle ore 18.00 (per gli spettacoli con inizio ore 21.00)



Prezzi biglietti

intero: euro 20,00

abbonamento 5 spettacoli: euro 80,00



Per i biglietti e gli abbonamenti acquistabili in prevendita online sul sito Liveticket sarà possibile utilizzare il Bonus Cultura (“Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”), entro i termini stabiliti dalla legge.





Per informazioni tel. 0184.544633 - fughediteatro@nidodiragno.it (lunedì/venerdì ore 09.00/13.00 e 15.00/18.00, eccetto festivi) – Facebook Fughe di teatro e di umorismo Bordighera