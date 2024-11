'Io donna!', supporto e assistenza: la Cri di Bordighera lancia il numero di pubblica utilità (Foto e video)

Un numero di pubblica utilità dedicato a chi subisce violenza. E' il nuovo progetto della Croce Rossa Italiana di Bordighera: 'Io donna!', che è stato presentato ieri sera al cinema Olimpia in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"In questa giornata contro la violenza sulle donne anche la Croce Rossa Italiana, in particolare la Cri di Bordighera, è sensibile in quanto ripetiamo sempre che 'ogni persona ha una storia ma noi vogliamo farle tutte nostre'" - dice Vincenzo Palmero della Cri di Bordighera - "Per questo, considerato che il nostro motto è 'aiutateci ad aiutare' ci siamo attivati al fine di rendere fruibile anche nella nostra zona e, in particolare, nella nostra città il numero 1520, coordinato dalla centrale di risposta nazionale quale numero di pubblica utilità operativo 24 ore su 24 sette giorni su sette. Il comitato di Bordighera si attiverà per rendere operativo questo progetto entro il mese di gennaio e funzionerà grazie alla presenza di volontarie specializzate e già attive per problematiche varie quali l'avvocato, il mediatore sistematico familiare e un ex funzionario della polizia di Stato. Dedicheremo una sala apposita a questo servizio".

L’incontro, che ha visto l’introduzione del presidente del Centro Sociologico Provinciale Paolo Ferrari, è stato moderato da Giannalisa Laiolo, mediatore sistemico familiare. Un saluto istituzionale è stato portato dal senatore Gianni Berrino e dal sindaco Vittorio Ingenito, presente insieme all'assessore Giovanni Allavena che, alla fine dell'incontro, ha donato una pianta a tutti i relatori.

Nel corso della serata, divisa in tre parti, diversi ospiti sono saliti sul palco per parlare di ‘Dalle parole ai fatti’. Sono, infatti, intervenuti la radiologa Ilaria Pulzato su ‘Le bambine sono diventate delle donne’ ; la pediatra Mirella Nigro su ‘I bimbi vittime di situazione al limite’; la farmacista Daniela Patrucco su ‘La farmacia accogliente’; la ginecologa Rosita Piscopo su ‘Dopo lo stupro’; lo psicologo Giovanni Falanga su ‘La realtà operativa dalla protezione al prendersi cura’ e l’avvocato Angela Spiezia su ‘Le due facce della violenza di genere’.