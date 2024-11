Violenza donne: Berrino (FdI) "Lavorare perchè non abbia più spazio"

“Oggi, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ci uniamo con determinazione e solidarietà per ricordare che la violenza di genere è una piaga che non può essere tollerata in nessuna forma. È un fenomeno che dev’essere sconfitto non solo con parole, ma con azioni concrete e quotidiane. Come uomo e come rappresentante delle istituzioni, sento la responsabilità di promuovere una cultura di rispetto e parità, dove ogni donna possa sentirsi al sicuro, libera di vivere la propria vita senza paura. La violenza sulle donne non riguarda solo le vittime dirette, ma colpisce tutta la società, negando il diritto fondamentale alla dignità e alla libertà di chiunque. Oggi più che mai, è necessario che uomini e donne lavorino insieme per costruire una comunità in cui la violenza non abbia più spazio. Non possiamo più permettere che indifferenza, ignoranza e pregiudizi alimentino comportamenti che distruggono esistenze e famiglie. È nostro dovere, come società, intervenire in maniera decisa per prevenire, denunciare e combattere ogni forma di violenza. In questa giornata, rinnoviamo il nostro impegno a rafforzare le leggi, a garantire maggiore accesso ai servizi di supporto per le vittime, e a promuovere educazione e sensibilizzazione, affinché le nuove generazioni crescano in un contesto in cui il rispetto reciproco sia la norma e non l’eccezione. Ogni atto di violenza è un attacco alla nostra umanità collettiva. Non possiamo rimanere in silenzio. Dobbiamo essere uniti nella lotta per l’uguaglianza, il rispetto e la giustizia. Concludo con un appello a tutti: non chiudiamo gli occhi di fronte a questa realtà. Parliamo, ascoltiamo, agiamo. La violenza contro le donne non è solo un problema delle donne, è un problema di tutta la società”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia.