Ventimiglia, D’Andrea: "La Giornata contro la violenza sulle donne deve essere input per diffondere cultura paritaria"

"La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non dev’essere solo finalizzata al ricordo delle vittime o volta a sensibilizzare l’opinione pubblica ma dovrebbe rappresentare un input affinché si lavori 365 giorni all’anno per garantire pari opportunità e inclusione" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Cristina D’Andrea.

"Sono fondamentali le attività di prevenzione, per esempio nelle scuole, affinché si diffonda maggiormente una cultura paritaria tra uomini e donne, in ogni ambiente della vita sociale, lavorativa e politica, che abbiano come obiettivo l’aumento del numero delle donne nelle governance aziendali ma anche in ruoli apicali sociali e politici" - afferma D'Andrea.