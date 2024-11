Meme coin in ascesa: MAD è l’esempio ma molte seguono a ruota

L’ambito delle criptovalute è variegato e presenta diversi sotto-settori in cui è possibile investire. Uno di questi è quello delle meme coin, ritenute token scherzosi e divertenti senza utilità specifica. Ciò potrebbe essere vero per alcuni, ma non tutti possono rientrare agevolmente in questa stretta categorizzazione.

Sono tantissime le meme coin che stanno aggiungendo valore e utilità, pertanto non è più possibile sottovalutarle. Tra quelle che spiccanno per utilità futura abbiamo per esempio Pepe Unchained, Crypto All-Stars e Flockerz, tre progetti attualmente in prevendita che hanno raccolto milioni di dollari in finanziamenti e potrebbero aprire la strada a nuovi modi di intendere il settore.

Una meme coin sta facendo parlare di sé in questi giorni, si tratta di MAD, un token satirico che è stato lanciato nel 2024 e che ha come scopo quello di unire la community di investitori che amano la vita notturna e gli investimenti in criptovalute. MAD non ha avuto prestazioni di rilievo nel corso dell’anno ma il 22 novembre c’è stato un incremento notevole nel valore del token che ha avuto un aumento superiore al 30% in una sola giornata e del 300% rispetto al prezzo iniziale.

MAD è un classico token a bassa utilità, spinto principalmente dalla community, pertanto se un token di questo tipo riesce a far breccia, le possibilità per le altre meme coin sono molto alte, soprattutto perché hanno soluzioni di scalabilità da non sottovalutare. Diamo un’occhiata quindi a quelle in cui vale ancora la pena investire.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è il progetto che ha lanciato il guanto di sfida al token PEPE, uno dei più acquistati negli ultimi anni e terzo per capitalizzazione di mercato. La differenza è che PEPU ha dei progetti di utilità e scalabilità che lo rendono più appetibile per gli investitori. Nello specifico, adotta un proprio ecosistema basato su blockchain Layer-2 Ethereum. Cosa significa? Che i trader potranno approfittare di velocità fino a 100 volte superiori rispetto alla Layer-1 e costi gas inferiori rispetto alla media.

Il successo strabiliante della presale, che ha raccolto finora più di 40 milioni di dollari, ha permesso al team di sviluppo di annunciare delle novità che arriveranno in nfuturo, ovvero il Pump Pad e il programma Frens with Benefits. Il primo, per esempio, è ispirato a pump.fun di Solana ma su Ethereum, consentendo quindi il lancio di nuove meme coin in modo semplice da parte di chiunque.

Al netto delle prospettive future, Pepe Unchained non resterà ancora a lungo in presale, quindi investire in questo momento potrebbe essere l’ultima opportunità per chi vuole entrare nel progetto. A un costo di 0,01295$ per token, PEPU è una chance da non perdere e che potrebbe restituire, secondo le analisi, risultati 100x al momento della quotazione.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars è la seconda opzione che presentiamo. Con una raccolta fondi che ha già superato i 5,7 milioni di dollari, non c’è tempo da perdere per acquistare STARS. Mancano infatti poco più di 20 giorni al termine della presale, dopodiché il progetto chiuderà le porte agli investitori e si preparerà al lancio del token sugli exchange e della piattaforma MemeVault, vero cuore pulsante del progetto.

Il MemeVault è una banca delle meme coin, dove chi possiede token STARS potrà mettere in staking altre meme coin inattive sul proprio wallet. Per esempio DOGE, SHIB, PEPE, TURBO e così via, per un totale di 11 meme coin supportate al lancio. Ottenendo, come ricompensa, token STARS. Ciò crea una co-dipendenza che può virtualmente aumentare il valore di tutti i token coinvolti.

Allo stato attuale il token nativo di Crypto All-Stars ha un costo di 0,0016125$ e può essere acquistato con carta di credito o criptovalute, dopo aver collegato un wallet compatibile. L’alta affidabilità del progetto è garantita anche dal doppio audit di sicurezza, eseguito sia da CoinSult sia da SolidProof.

Vai alla presale di Crypto All-Stars

Flockerz

E concludiamo con Flockerz, un progetto meme coin che si distacca dai classici temi canini e felini, per presentare stavolta uccelli antropomorfi, facenti parte dello “stormo” di Flocktopia. Con una narrativa che offre spunti di riflessione, Flockerz vuole trasformare la centralizzazione che esiste nel mondo delle criptovalute, legata principalmente alla capacità decisionale dei team di sviluppo, in una decentralizzazione totale. Dove quindi tutti gli investitori hanno capacità di votare per dare una direzione al progetto.



Ciò è messo in pratica con il sistema Vote-to-Earn, che offre partecipazione ma anche ricompense sotto forma di token FLOCK. Tutto ciò di cui avete bisogno per entrare nel progetto è possedere FLOCK: dopodiché avrete voce in capitolo nelle decisioni più importanti e tutti potranno votare per dar vita a un progetto davvero unico nel segmento meme coin.

Flockerz ha raccolto 3,2 milioni di dollari e offre ricompense dinamiche APY ancora molto elevate, un ottimo metodo per ottenere ritorni annuali bloccando i token acquistati in staking. Il prezzo è decisamente accessibile, ovvero 0,0061259$, vale quindi la pena prendere in considerazione Flockerz per investimenti piccoli o grandi che siano.

Vai alla presale di Flockerz