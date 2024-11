"Questo non è amore": banchetto della Polizia di Stato di fronte all'Ariston contro la violenza sulle donne (Foto)

In occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, il distaccamento sanremese della Polizia di Stato ha organizzato un banco informativo di fronte all'Ariston, per sensibilizzare e informare sulla problematica.

Un punto di incontro aperto per tutta la mattina in cui le agenti presenti esporranno i vari aspetti legati alla violenza di genere, a partire da come essa può manifestarsi passando per tutte quelle contromisure da prendere in caso si dovessero riscontrare episodi. Accento posto sul tema della prevenzione, sul riconoscere quindi fin da subito i segnali di una violenza o di una potenziale minaccia, in modo da poter agire prima che questa possa effettivamente consumarsi. Al banchetto sarà possibile ricevere una brochure su cui appare la scritta "Questo non è amore", che riporta quelli che sono i segnali di una violenza, le misure legali che possono intervenire e i dati dell'ultimo anno riguardanti la violenza di genere. Indicati anche i numeri di emergenza da contattare in caso di necessità.

Un aspetto importante sottolineato nella brochure è l'importanza degli ammonimenti, ovvero le intimazioni del Questore agli autori di atti persecutori: un primo deterrente facilmente presentabile e che, negli ultimi cinque anni, ha visto nel 77% dei casi una risoluzione del problema.

In provincia di Imperia dall'inizio dell'anno si contano oltre 80 segnalazioni al centro antiviolenza ISV (Insieme Senza Violenza), dati in crescita grazie anche alle nuove metodologie per potersi muovere in tal senso, a cominciare dai chatbot presenti sui siti delle P.a. che, non lasciando tracce su dispositivi, incentivano le vittime ad agire.