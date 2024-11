Sanremo - Villaggio dei Fiori: un viaggio tra storia e gastronomia con la Bagna Cauda e lo storytelling del giornalista Claudio Porchia (Foto)

Una serata straordinaria presso il Ristorante del Villaggio dei Fiori, che ha proposto una celebrazione della Bagna Cauda, piatto simbolo della tradizione piemontese con la partecipazione del giornalista Claudio Porchia, la cui narrazione appassionata ha arricchito l'esperienza culinaria, portando gli ospiti in un viaggio tra storia, cultura e sapori.

Tutti esauriti i 100 posti disponibili nelle due grandi sale, in una serata dove la cucina si è unita al racconto. Accompagnata da verdure di stagione crude e cotte, questo piatto tipico della cucina piemontese a base di aglio e acciughe, è stato servito nei fujot di terracotta con il lumino acceso per tenere in caldo la salsa.

Lo staff della cucina, guidato dallo chef Sergio Sartor ha sapientemente creato la giusta consistenza, mantenendo l'equilibrio tra gli ingredienti per ottenere una perfetta armonia di sapori. Molto apprezzato anche l’abbinamento con la Barbera d’Asti docg della Cantina di Alice Bel colle, rappresentata dal sommelier Daniele Bianco.

Un connubio perfetto quello fra Bagna Cauda e Barbera, che racconta la storia, la tradizione e la qualità piemontese nella sua declinazione più popolare. La Barbera d’Asti Docg nella sua versione giovane si è dimostrata un vino ideale per accompagnare la Bagna Cauda, per esaltarne i sapori e per descrivere l’anima di un territorio vocato all’eccellenza enogastronomica.

Ma non solo il gusto ha deliziato i presenti: il giornalista enogastronomo, Claudio Porchia ha intrattenuto il pubblico con aneddoti, storie e curiosità legate alla bagna cauda e alla sua storia. Ha svelato segreti di antiche ricette tramandate di generazione in generazione e ha parlato delle influenze culturali che hanno contribuito a formare questa pietanza unica nel suo genere. Il servizio svolto con la consueta precisione e professionalità dallo staff del ristorante ha permesso di apprezzare quello che più che un piatto piemontese, tipico della stagione fredda, è un rito da celebrare in momenti conviviali familiari e con gli amici. L'atmosfera allegra del locale ha impreziosito e contribuito al successo della serata.

Per venire incontro alle numerose richieste la serata “Bagna Cauda” sarà riproposta venerdì 29 novembre sempre con la presenza del giornalista Claudio Porchia, che racconterà le origini di questo piatto tipico del Piemonte, realizzato con ingredienti liguri come l’olio e le acciughe e con gli ottimi vini della Cantine di Alice Bel Colle, tra cui la famosa Barbera d’Asti DOCG, che si abbina splendidamente al sapore intenso della Bagna Cauda.

Il costo della cena è di 35 euro a persona, vini inclusi.

Poiché il numero dei posti ancora disponibili è limitato, si consiglia di prenotare in anticipo per non perdere questa straordinaria serata. (Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215)

Ricordiamo che la terza serata della rassegna gastronomica “Un villaggio da gustare” è programmata per sabato 7 dicembre e presenterà un menù dedicato al Natale, con piatti che proporranno un originale giro del Mondo fra sapori poco conosciuti o dimenticati. L’evento includerà i racconti di Barbara Ronchi della Rocca e le curiosità sui piatti tipici della tradizione ligure curate da Claudio Porchia. Tra le specialità del menù figura il piatto tradizionale dei Natalini in brodo (Natalin in to brodo), un primo piatto ligure che un tempo veniva preparato durante le festività natalizie, considerato un simbolo di buon auspicio, poiché i Natalini simboleggiavano le "palanche", ovvero i soldi, in dialetto genovese. E poi altre sorprese dalla cucina con ricette da tutto il mondo.

Il costo della cena è fissato in 35 euro a persona, vini esclusi.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - Tel. 380 8686215 mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it