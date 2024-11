Sanremo: domenica 1° dicembre l'accensione dell'albero di Natale al Carrefour di San Martino

E’ fissata per domenica 1° dicembre l’accensione dell’albero di Natale al Carrefour Express di San Martino, in via della Repubblica.

Prevista l'accensione delle luci dell'albero, con un brindisi, l’assaggio di panettoni e pandori, musica e merenda golosa per i più piccini. Si tratta di un momento di auguri, voluto dai dipendenti.

“A Sanremo ci sono tantissimi supermercati – dicono - ma noi crediamo che, oltre al prezzo e alla qualità dei prodotti offerti, sia indispensabile offrire gentilezza, cortesia, professionalità e calore e, con questo evento, vogliamo regalare un momento magico ai nostri clienti e a noi stessi”.