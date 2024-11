Speciale weekend: con la Fiera di San Leonardo si alza il sipario sui festeggiamenti del Santo Patrono di Imperia

Imperia si prepara a celebrare la prossima settimana il Santo Patrono San Leonardo, ma già nella giornata di domani ci sarà un’anticipazione con la Fiera di San Leonardo che ospiterà banchi con merci di diverso genere, alimentare e non. Il lungomare Amerigo Vespucci sarà pedonale per consentire la migliore fruizione della fiera da parte dei visitatori, mentre la carreggiata a monte sarà disciplinata a doppio senso di marcia. Come negli anni passati torna anche lo street food al Parco urbano per due giorni di festa. Presenti gli stand con il miglior cibo ‘on the road’. Saranno presentate proposte della tradizione culinaria nazionale e da oltre confine il tutto accompagnato da intrattenimenti per tutte le età. Saranno inoltre riproposti i ‘Giochi Gonfiabili’ per tutti i più piccoli e sarà presente una postazione di Truccabimbi. Non mancherà la musica con intrattenimenti speciali nelle due giornate di festa.

Sempre nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Leonardo, questa sera, alle 21, presso il Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi a Porto Maurizio si terrà uno spettacolo musicale organizzato dalla ‘Associazione Gruppo Famiglia OP’ di San Maurizio e che vedrà esibirsi l'OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza in brani di Shostakovic, Brahms, Mascagni, Piazzolla, Elgar, Grieg, Puccini, Mozart, Reghezza, Albinoni , Mancini e Bartok.



Per gli amanti del teatro questo è un fine settimana dove non mancano le proposte di spettacoli musicali e teatrali. Iniziamo da quelli di oggi: a Sanremo le proposte sono tre.



Un evento musicale benefico a favore di A.L.Fa.P.P. (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) dal titolo ‘Uniti contro il disagio mentale’ è quello in programma alle 17 nella Chiesa Luterana di Corso G. Garibaldi. Ad esibirsi il soprano Fiorella Di Luca e il tenore Mattia Pelosi. Al pianoforte il Maestro Tiziana Zunino e letture a cura dell’attore Francesco La Sacra. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dalla Fondazione ‘L’uomo e il Pellicano’.

Al Teatro Centrale alle 18 l’appuntamento è con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Massimiliano Caldi con Alexander Huelshoff al violoncello dal titolo 'Belle époque e musica ceca'(a pagamento).

Imperdibile è lo spettacolo del Balletto Nazionale Georgiano che alle 21 al teatro Ariston presenta ‘Sukhishvili’.

Questo straordinario ensemble è conosciuto a livello mondiale per la sua perfetta sincronia, giri vorticosi, salti impressionanti e acrobazie mozzafiato. ‘Sukhishvili’ è sinonimo di energia, precisione e maestria, sia nei balli di gruppo che in quelli solisti, dove forza e agilità si mescolano a movimenti raffinati e incredibili coreografie. Le ballerine, con la loro grazia e delicatezza, sembrano librarsi sul palco, mentre gli uomini eseguono acrobazie uniche come danzare sulle punte in morbidi stivaletti di cuoio, un’abilità coltivata sin dall’infanzia. Uno dei momenti più emozionanti dello spettacolo è il famoso ballo con sciabole e pugnali, in cui scintille volano e la passione diventa palpabile. L'energia è tale da catturare l'attenzione del pubblico in ogni istante.

Ed eccoci alle offerte su Imperia.

‘Prosit Arci Matto: Gioan Brera’ è lo spettacolo che andrà in scena questa sera al Teatro dell’Attrito a cura della Compagnia dei Cattivi di Cuore.

Uno spettacolo che si snoda attraverso il ‘format’ di grande presa già sperimentato con successo in ‘Cordialmente Gassman’, ovvero l’incontro in purgatorio con il nostro protagonista. Brera monologa di fronte un fantomatico pubblico ad un vernissage, in cui gli invitati bevono vino a differenza sua che non può bere alcolici in purgatorio e spazia nei suoi racconti di uomo colto e popolare, fra aneddoti sulla bassa padana, cene e pranzi post-partita e meeting preolimpionici.

Mentre al Teatro de Lo Spazio Vuoto l’appuntamento (oggi alle 21 e domani in replica alle 17) è ‘Il re muore’, capolavoro di Ionesco, che vedrà in scena Amedeo Casella, Iole Dibernardo, Maria Cinzia Cuppone, Marco Parodi, Sandra Donnini, Jacopo Montemezzi. La regia è affidata Livia Carli e Gianni Oliveri.

Lo spettacolo è incentrato sulle lamentazioni del sovrano, al quale viene comunicato che è giunta l’ora della sua morte. Nostalgie, rimpianti, rimorsi, ostinato rifiuto e ostinato attaccamento alla vita evidenziano la volontà di vivere contrapposta alla mancanza di sostanziali motivi per continuare l’esistenza. Ai lati del re si muovono i personaggi che cercano di calamitarlo verso soluzioni opposte, cioè le due Regine, viste da Ionesco come aspetti e momenti della stessa persona: Margherita, espressione di spietata frigidezza logica, Maria di amore creativo e allo stesso tempo di gioia un po’ troppo facile.

Ancora altre tre proposte per oggi.

Una serata di danza e musica in ricordo di Colomba Tirari, Roberto Balbo, Viviana Scardetta verrà proposta alle 21 al teatro comunale di Ventimiglia. Per l'occasione saliranno sul palco la scuola di danza Dap Ballet SSD Dance Art Project di Vallecrosia di Cristina Valente e il Coro Family Band Gospel Choir di Vallecrosia diretto da Sonia Carioli. Il direttore artistico sarà Fortunato Scordo. Vi sarà anche un'esposizione delle Pigotte Unicef e RinasciPigottaMedievale a cura dell'Ente Agosto Medievale.



Al Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, si terrà il monologo ‘MOI - Dedicato a Camille Claudel’ di Chiara Pasetti con Lisa Galantini. Regia di Alberto Giusta.

Si tratta di una storia di violenza, quella di Camille Claudel, di reclusione forzata e di isolamento voluti dalla sua stessa famiglia. Una storia temporalmente distante da noi ma in fondo non così diversa da tante, troppe, che accadono ancora oggi, non soltanto alle donne.

Quarto appuntamento al Teatro Concordia di Diano Castello per la stagione teatrale organizzata dal Comitato Provinciale di Imperia della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). Ad andare in scena sarà la Compagnia A occhi aperti di Imperia con lo spettacolo ‘Il Valzer dei fiocchi di neve’, di Luisa Vassallo, per la regia di Elio Berti. Un ‘Drama-Clown’ dal sapore dolce-amaro. In scena: Luisa Vassallo, Elio Berti e Fabrizio Santoro.

Un’anziana volontaria dell’ospedale vive accanto a un bimbo malato per 13 giorni divenendo, in poco tempo, l’unico interlocutore in grado di dare significato a quanto sta accadendo. Nonna Rosa, come la chiama Oscar, propone un gioco: fingere che ogni giorno duri 10 anni dando al bimbo la possibilità di assaporare gioie, dolori, speranze, ricchezza e forza di un’intera meravigliosa vita. In un susseguirsi di quadri poetici, buffi e intensi si giunge al finale … che ha il gusto di un inizio.



Quattro gli appuntamenti di domani: a Ventimiglia, Camporosso, Arma di Taggia e Dolcedo.



Nella città di confine il soprano imperiese Angelica Cirillo inaugurerà la nuova stagione del Teatro Comunale. Alle 17.30 il sipario si alzerà con un evento di straordinaria eleganza e fascino: il Gran Gala dell’Operetta. Un omaggio al genere musicale che ha incantato intere generazioni con la sua leggerezza, il suo romanticismo e le sue indimenticabili melodie. Il Galà promette di essere un vero e proprio viaggio nel tempo, tra musiche, arie celebri, duetti, tratti dai capolavori dell’operetta internazionale, interpretati da artisti di grande talento. Sul palco, oltre al soprano Angelica Cirillo, il soprano Elena D’Angelo, la regina dell’operetta italiana, il baritono buffo Matteo Mazzoli, la violinista Francesca Del Grosso e il M° concertatore al pianoforte Saadat Ismailova, tutti artisti di valenza internazionale per regalare al pubblico una performance ricca di emozioni.



Per la seconda edizione della rassegna di teatro dialettale ‘Angelo Lo Faro’ al Teatro parrocchiale di Arma di Taggia, alle 15.15, la Compagnia ‘Nasciûi pe rie’ di Ospedaletti mette in scena lo spettacolo ‘Ina Festa cun u mortu’.

Per ricordare la ‘Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne’, alle 16.30, nella sala dei Tigli del Centro Polivalente G. Falcone di Camporosso, è in programma lo spettacolo teatral-musicale ‘Sono solo Parole?’, una proposta per riflettere con arguzia e ironia sul legame profondo tra linguaggio e violenza. Gli interventi musicali, a tema, sono a cura del Maestro Gianni Martini e delle cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo. Intervengono l'avvocata Agata Armanetti e la scrittrice Daniela Mencarelli Hofmann.

Sempre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il Teatro dell'Attrito porta in scena al Casinò di Bellissimi (Dolcedo) lo spettacolo ‘Malacarne’ (h 17.15), tratto dall'omonimo saggio di A. Valeriano, sulla condizione femminile all'interno degli istituti manicomiali tra la fine dell'800 e il periodo fascista. In scena Cristina Pinna, Mary Albanese, Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello e Renato Donati.



In conclusione vogliamo proporvi ancora due eventi interessanti.



In occasione della ‘Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne’ (che, ricordiamo, cade il 25 novembre), il Centro Antiviolenza ISV organizza per domenica 24 novembre una passeggiata amatoriale in bicicletta che si svolgerà dalle 10 alle 12 lungo la pista ciclabile che collega Ospedaletti a Imperia.

L’evento è organizzato in collaborazione con i comuni di Sanremo, Ospedaletti, Imperia, Ventimiglia e con Amaie Energia e si offre come un momento di sensibilizzazione e solidarietà contro la violenza di genere. Domenica mattina la partenza sarà da Ospedaletti e l’arrivo a Imperia (zona Prino). Sarà possibile unirsi all’iniziativa in qualunque punto del percorso. Previsti diversi punti di ristoro.



Ricordiamo inoltre il penultimo appuntamento di questa stagione del ‘Ghost Tour Dolceacqua’, un itinerario notturno a cura degli Storyteller dell’associazione ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua. La partenza è prevista alle 22 davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni a questo link)

