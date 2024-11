Quali sono le migliori scuole per università e lavoro? Eduscopio 2024 premia il Cassini di Sanremo e il Ruffini di Taggia

Da questa mattina è online la nuova edizione di Eduscopio.it, il portale gratuito della Fondazione Agnelli pensato per aiutare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore. Con oltre 3 milioni di utenti e 14,7 milioni di pagine consultate dal 2014, Eduscopio è diventato un punto di riferimento per valutare quali scuole preparano meglio agli studi universitari o al mondo del lavoro. Il portale analizza le performance dei diplomati, misurando la media dei voti e il numero di esami superati al primo anno di università, relativi agli studenti che si sono diplomati negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Per gli istituti tecnici e professionali, viene inoltre calcolato un indice di occupazione, che misura la percentuale di diplomati che hanno lavorato per almeno sei mesi nei due anni successivi al diploma.

Le migliori scuole per chi abita a Sanremo e vuole andare all’università

Anche noi di Sanremonews.it abbiamo esplorato i dati. Iniziamo con la scelta delle scuole che preparano meglio gli studenti per gli studi universitari. Il confronto avviene sulla base di due parametri principali: la media dei voti ottenuti agli esami universitari dai diplomati di ciascuna scuola e la percentuale di esami superati dagli stessi diplomati. Questi due valori vengono combinati nell’Indice FGA di Eduscopio.it, che dà uguale importanza alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50). È interessante osservare anche la percentuale di diplomati in regola, un indicatore che misura la quota di studenti iscritti al primo anno della scuola superiore che sono arrivati al diploma senza bocciature nei cinque anni successivi. Abbiamo quindi visualizzato i migliori istituti dei vari indirizzi presenti in un raggio di 30 km da Sanremo, offrendo una panoramica utile per chi è alle prese con questa importante decisione.



Liceo Classico

A primeggiare è il liceo Giovanni Domenico Cassini di Sanremo, che per pochissimi punti percentuali supera l’Angelico Aprosio di Ventimiglia. Nel dettaglio, il Cassini registra un Indice FGA leggermente superiore (66.83 contro 66.33). Anche la media dei voti universitari risulta migliore rispetto a quella degli studenti dell’Aprosio (26.7 contro 26.04), ma sul fronte dei crediti universitari ottenuti, l’Aprosio è in vantaggio (65.65 contro 61.17). Tuttavia, il Cassini conquista un ulteriore punto a suo favore grazie alla percentuale di diplomati in regola, che risulta nettamente superiore (76.3% contro 58.2%).

Liceo Scientifico

Situazione simile anche per la scelta del liceo scientifico. Il Cassini di Sanremo si piazza davanti all’Aprosio di Ventimiglia per quanto riguarda l’Indice FGA (70.59 contro 70.08) e la media dei voti universitari (26.3 contro 26.1). Tuttavia, gli studenti dell’Aprosio ottengono in media più crediti universitari (73.38 contro 72.06). Sul fronte dei diplomati in regola, il Cassini si distingue nettamente con il 71.6%, superando di gran lunga il 57.4% dell’Aprosio.

Liceo Scientifico - Scienze applicate

Per quanto riguarda la branca scienze applicate, a vincere è il Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia, che si posiziona davanti al Cristoforo Colombo di Sanremo. Secondo l'indice FGA di Eduscopio, il Fermi-Polo-Montale ottiene un punteggio di 60,05, con una media voti di 25,39 e una percentuale di diplomati in regola del 34,6%. Il Cristoforo Colombo, invece, si attesta a un indice FGA di 58,61, con una media voti di 24,53 e un più alto tasso di diplomati in regola, pari al 67,4%.

Liceo Linguistico

Tra le scuole con indirizzo linguistico situate entro un raggio di 30 chilometri da Sanremo, l'Angelico Aprosio di Ventimiglia si distingue per il punteggio FGA di 66,11, con una media voti di 25,76 e il 61,5% di diplomati in regola. Segue il Giovanni Domenico Cassini di Sanremo, che registra un indice FGA di 57,65, una media voti di 24,75 e una percentuale di diplomati in regola leggermente superiore, pari al 64%.

Tecnico - Economico

Nell'indirizzo tecnico-economico, considerando sempre un raggio di 30 chilometri da Sanremo, il Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia guida la classifica con un indice FGA di 50,91, una media voti di 23,51 e il 37,8% di diplomati in regola. A seguire, il Cristoforo Colombo di Sanremo registra un FGA di 46,34, una media voti di 22,74 e una percentuale di diplomati in regola pari al 47,4%. Chiude la graduatoria l'IS Ruffini - Aicardi di Sanremo, con un indice FGA di 28,77, una media voti di 21,58 e il 51,7% di diplomati in regola.

Le migliori scuole per chi abita a Sanremo e vuole trovare un lavoro

Eccoci arrivati alla seconda opzione, quella legata alle migliori scuole in grado di offrire un posto di lavoro. Chiaramente si tratta della classifica capace di restituire dati più interessanti. Una volta replicato quanto fatto prima, e quindi scelto il luogo in cui viviamo (Sanremo) e il tipo di scuola a cui siamo interessati in un raggio massimo di 30km, ci imbattiamo in due criteri di confronto: la percentuale di ragazzi/e che lavorano entro due anni dal diploma e la coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti. Non solo. E' possibile trovare anche altre informazioni di dettaglio, come ad esempio cosa fanno i diplomati (università/lavoro/altro), la stabilità del lavoro (tempo determinato o indeterminato) e la distanza del lavoro da casa.

Tecnico - Economico

Tra le scuole di indirizzo tecnico-economico nell’area di 30 chilometri da Sanremo, l’IS Ruffini - Aicardi di Sanremo si distingue per l'indice di occupazione (61,66%) e per la coerenza del percorso di studi con l'impiego ottenuto (42,62%). A seguire, il Fermi - Polo - Montale di Ventimiglia registra il 51,05% di diplomati che lavorano, con una coerenza del 18%. Chiude la classifica il Cristoforo Colombo di Sanremo, con il 43,39% di diplomati occupati e una coerenza del 13,95%.

Tecnico - Tecnologico

Tra le scuole di indirizzo tecnico-tecnologico, il Guglielmo Marconi di Sanremo si distingue per il più alto indice di occupazione (64,78), sebbene la coerenza tra il percorso di studi e l’impiego sia del 27,27%. Segue il Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia, con il 49,99% di diplomati occupati e una coerenza del 16,67%. Il Cristoforo Colombo di Sanremo, invece, mostra una percentuale inferiore di diplomati che lavorano (40%), ma con una coerenza più elevata (30%).

Professionale - Servizi

Nell’ambito delle scuole professionali indirizzate ai servizi nell'area di 30 chilometri da Sanremo, spicca il Ruffini di Taggia, con il 60,82% di diplomati che trovano lavoro e una coerenza tra studi e impiego del 58,09%, nonostante solo il 30,8% dei diplomati risulti in regola con il percorso scolastico. Seguono l’Aicardi di Sanremo, con il 44,86% di diplomati occupati e una coerenza del 30,77%, e il Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia, con un tasso di occupazione simile (44,83%) ma una maggiore coerenza (37,5%).

Professionale - Industria e Artigianato

Nell’ambito delle scuole professionali per l’industria e l’artigianato, emergono due sedi dell’istituto "Guglielmo Marconi". L'istituto di Sanremo registra il 60,28% di diplomati che trovano lavoro, con una coerenza tra studi e occupazione del 20,51% e il 37,1% di studenti che terminano il percorso scolastico in regola. Quello di Imperia, invece, si distingue con un tasso di occupazione del 60% e una maggiore coerenza (34,04%), seppur con una percentuale inferiore di diplomati in regola (24,4%).