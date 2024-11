Messaggio dello Zonta Club Sanremo nei sacchetti per il pane "dove mettere dentro il rispetto"

Lo Zonta Club Sanremo, da sempre impegnato contro la violenza sulle donne, rinnova l’evento che porta nelle panetterie dei supermercati di zona un messaggio verso tutte donne e lo fa distribuendo dei sacchetti per il pane dove ‘mettere dentro il rispetto’.

Il 25 novembre, come ormai da alcuni anni, lo Zonta Club Sanremo aggiunge la sua voce contro questi fenomeni devastanti "per esserci sempre!".

Questi i punti vendita: Il Fornaio, In tocu de pan, Il forno, Casa del pane, Il grano, Conad via Roggeri, Tutti di Arma di Taggia, Bar mercato di Sanremo, Pan per focaccia, Basilico e pinoli, Panificio Foce, Tutti di Sanremo, Da Nicola, Cactus, Street XX, Giuliano, Tutti di Ospedaletti.