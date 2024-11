Bordighera in lutto per la morte del ragionier Donato Di Rocco

Bordighera è in lutto per la morte del ragionier Donato Di Rocco, avvenuta nella mattinata odierna all'età di 82 anni.

Lascia due figli, due amati nipoti e la sua compagna, che hanno sempre rappresentato il centro della sua vita oltre alla professione di consulente del lavoro di cui per anni è stato anche membro del Consiglio dell’Ordine. La triste notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità che oggi si stringe nel dolore per la perdita di uomo stimato, un esempio di rettitudine e dedizione, non solo per la sua professionalità ma anche per il suo tratto gentile e il suo impegno verso il prossimo e il sociale e porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nella sua famiglia e nella comunità di Bordighera, dove ha vissuto e lavorato per decenni. Ha, infatti, dedicato la sua vita alla famiglia e alla professione ed era conosciuto nella cittadina delle palme soprattutto per la straordinaria umanità e competenza professionale. Ha fondato il suo studio a Bordighera nel 1976, contando diversi collaboratori e svolgendo la sua attività sia all’interno della provincia che in ambito nazionale, diventando un punto di riferimento per imprese e cittadini e trasmettendo la sua passione anche ai figli, i quali hanno seguito le sue orme. La sua dedizione e competenza gli hanno guadagnato il rispetto e la fiducia di molti, contribuendo a costruire solidi legami con il tessuto sociale e professionale del territorio. La sua figura e la sua memoria rimarranno nel cuore e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna e il privilegio di incrociare il suo cammino e di conoscerlo.

Il funerale verrà celebrato domani, sabato 23 novembre, alle 15:30 presso la chiesa parrocchiale di Terrasanta a Bordighera, dove amici, colleghi e familiari potranno rendergli omaggio e salutarlo per l’ultima volta.