Visita di formazione e degustazione di ravioli De.Co., Vallebona accoglie un gruppo di guide turistiche di Agtl (Foto)

Vallebona ospita un gruppo di guide turistiche di AGTL “Associazione Guide Turistiche Liguria - sezione di Imperia”. Sono state accolte, questa mattina, dall’assessore al turismo Arianna Guglielmi e dal responsabile dell’agenzia turistica LigurianLife che gestisce il punto di informazioni turistiche (IAT) di Vallebona, Emanuele Guglielmi.

Nella sala polivalente del Comune si è svolta un'assemblea dei soci e, in seguito, la guida Simona Gibertini ha organizzato una visita di formazione per i colleghi, in cui sono stati approfonditi gli aspetti artistici e culturali del borgo, soffermandosi, in particolare, sulla Maestà cinquecentesca esposta nell’oratorio della Natività e sul nuovo spazio espositivo AreaArte.

Il borgo, Bandiera Arancione dal 2021, è sempre più apprezzato dai turisti, sia italiani che stranieri, per il suo inaspettato centro storico, ben conservato e arricchito da interventi artistici contemporanei, che si lascia scoprire solo dopo aver varcato la Porta della Madonna. La mattinata si è conclusa con una degustazione di ravioli, specialità De.Co. del paese.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di formazione continua e aggiornamento dei professionisti di AGTL e di sviluppo turistico del comune di Vallebona.