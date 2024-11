Il Presidente della Provincia Claudio Scajola confermato vice presidente nazionale all'assemblea ANCI a Torino (Video)

“Il ruolo centrale del sindaco è quello di mantenere unito il territorio, il suo primo dovere quello di garantire la coesione attraverso la rappresentanza di tutti i cittadini”. È quanto ha dichiarato il sindaco di Imperia (e presidentre della Provincia) Claudio Scajola che è intervenuto in apertura dei lavori della seconda giornata della 41° Assemblea nazionale di ANCI in corso a Torino.

Il primo cittadino di Imperia, che nella giornata di ieri è stato confermato tra i vice presidenti nazionali dell’Associazione dei Comuni dal neo presidente Gaetano Manfredi, mantenendo le deleghe a Servizio civile, volontariato e associazionismo, ha preso parte alla tavola rotonda sulla necessità di tenere unito il Paese.

“Quello che manca in questo momento è la capacità di recuperare una visione diversa della politica che non può rappresentare solo gli interessi di una parte politica” ha aggiunto Scajola. Che ha ricordato come “esiste un grosso pericolo se si rimane ancorati al sondaggio del presente senza avere una strategia per il futuro che riguarda tutti i cittadini e questo spiega anche i livelli elevati di astensionismo”.