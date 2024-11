Torino: il Sindaco di Ventimiglia Di Muro all'assemblea Anci per spiegare l'uso del 'taser' per le forze dell'ordine (Video)

Il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, è stato relatore ad un convegno organizzato dall’Anci nazionale a Torino, per parlare dell’utilizzo del ‘taser’ da parte delle forze dell’ordine.

La città di confine, infatti, da tempo utilizza a titolo sperimentale l’arma: “Siamo stati definiti un ‘modello’, visto che tanti sindaci e comandanti delle Municipali in tutta Italia, stanno cercando di approfondirne i benefici. E’ chiaro che per noi a Ventimiglia era importante, per l’insicurezza dovuta al fenomeno migratorio, che da un anno a questa parte è calato e la città è più sicura”.

Di Muro ha confermato come l’utilizzo del ‘taser’ è considerare un deterrente: “Impedisce l’utilizzo dell’arma da fuoco ed è a tutela anche dell’agente di Polizia Locale, per eventuali problemi che può avere con la giustizia. Ma, soprattutto, abbiamo utilizzato tutti gli strumenti possibili per dotare la città di maggiore sicurezza, con videosorveglianza, ordinanze e progetti che possono essere esportati in altre città d’Italia. Finalmente di Ventimiglia se ne parla tanto e bene”.

(Intervista di Cinzia Gatti, montaggio di Daniele Caponnetto)