Il freddo è arrivato con il picco a -5,3 ma l'attesa è per il vento forte e la mareggiata tra oggi pomeriggio e domattina

Il freddo è arrivato e, in attesa dell’ulteriore calo delle temperature previsto tra domani e sabato, l’attesa è per il vento e le possibili mareggiate sulla costa della nostra provincia e dell’intera regione. Nei porti gli ormeggi sono stati rinforzati ed il timore per eventuali danni è particolarmente alto, sia negli approdi che sulle spiagge.

Come detto è arrivato il freddo, intenso soprattutto in montagna. Ma, anche sulla costa le temperature sono scese. La nostra provincia registra diverse località sotto zero per quel che riguarda le temperature minime, che questa mattina vedono una sola città sopra i 10 gradi. Si tratta di Sanremo che ha fermato la colonnina di mercurio a 10,9 lasciando dietro tutte le altre sotto i 10 gradi.

Questa mattina la più fredda, come sempre, è stata Poggio Fearza, località a 1.800 metri sul livello del mare sopra Montegrosso Pian Latte, che ha fatto registrare -5,3 gradi, ma anche Colle di Nava non scherza con -3,4. A seguire troviamo Verdeggia con -1,2 mentre poco sopra lo zero c’è Pieve di Teco (0,2) e Triora (0,7). Quindi troviamo Rocchetta Nervina e Borgomaro a 1, Bajardo 1,9, Pigna 2,9, Pornassio 3,2, Dolcedo ed Airola 3,7, Seborga 5,4, Ventimiglia 7,9, Imperia 8,5.

Al momento il vento non è particolarmente forte e non sta creando problemi. Nel corso del pomeriggio, invece, la formazione di un minimo sul Mar Ligure determinerà una nuova intensa libecciata che proseguirà fino a venerdì mattina, quando entreranno di nuovo venti da nord soprattutto sul centro della regione.

Sono previste raffiche fino a 100 km/h, con la mareggiata che riprenderà vigore a partire dal pomeriggio, con comportamento e valori analoghi a quelli vissuti ieri notte. Sono previste anche alcune precipitazioni che, nell’immediato entroterra potranno anche essere a carattere nevoso. Sicuramente si verificheranno nevicate sul Piemonte ma non sono esclusi sconfinamenti sulle Alpi marittime.

Dopo il passaggio della perturbazione di oggi, nella notte avremo venti sudoccidentali fino a burrasca forte (raffiche oltre gli 80-100 km/h sui capi esposti) con mare molto osso o agitato. Domani e sabato ulteriore abbassamento delle temperature.