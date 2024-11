Sanremo, Progetto Comune: " A fianco dei cittadini contrari al progetto del grattacielo da erigere nella zona del Polo Nord"

"Desideriamo affiancarci e sostenere i cittadini che stanno iniziando una battaglia sacrosanta, contro il progetto del grattacielo da erigere nella zona del Polo Nord. Uno dei punti fondamentali del nostro programma per le elezioni, era la totale contrarietà a nuove cementificazioni, sia pubbliche che soprattutto in questo caso , private". Così in una nota Progetto Comune.

"Ricordiamo ancora in modo nitido le parole del candidato Rolando, proseguono il quale in una conferenza stampa, aveva il recondito sogno di "radere al suolo via Martiri della Libertà e Via Pietro Agosti" ed il candidato, ora Sindaco Mager che auspicava più aree verdi e netta posizione contro nuove forme di speculazione edilizia privata. Ora i cittadini e Progetto Comune auspicano che questa contesa sia una ottima occasione in cui la coerenza detti loro, in modo trasversale, una posizione netta e contraria ad un edificio privato abnorme, cercando di convertire la struttura presente ora in quel luogo, ad un uso sociale per pensionati e giovani , dove possa esserci un punto d'incontro fra loro".