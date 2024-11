Triora: cerimonia di semina del grano con i bambini della scuola dell’infanzia ed elementare Ferraironi (foto)

Si è svolta questa mattina la cerimonia di semina del grano alla quale ha partecipato l’amministrazione comunale e i bambini della scuola dell’infanzia ed elementare Ferraironi.

"L’evento si inserisce - si spiega nel comunicato - all’interno del progetto 'Triora il Granaio di Genova' nato nei mesi scorsi per promuovere il territorio, il suo passato ed i prodotti locali e grazie alla quale sono stati riconvertiti e coltivati a grano appezzamenti incolti, coinvolgendo nelle varie fasi, dalla semina al raccolto, i bambini e tutta la comunità del borgo.

Il grano ha rappresentato per Triora per lunghi secoli un bene di primaria importanza. Il frumento coltivato non solo era sufficiente al fabbisogno locale ma veniva anche esportato in gran parte della regione.

Il Comune di Triora ha sposato il progetto di recupero di grani tradizionali portato avanti da Slow Food Grains, utilizzando per la semina una miscela di grani tradizionali fornita dall'Azienda Agricola il Papavero Rosso.

Si ringrazia per la collaborazione l’azienda agricola Il Poggio di Marò che ha provveduto a dissodare i terreni e il colonnello Bonecchi e tutto il corpo della polizia Forestale di Triora che ha messo a disposizione parte degli appezzamenti".