Sanremo: da sabato prossimo alla chiesa di Santa Brigida nella Pigna la mostra fotografica di Pino Ninfa

Da sabato prossimo al 12 gennaio, alla Chiesa di Santa Brigida nella Pigna di Sanremo, si terrà la mostra fotografica ‘Entrada proibida’, di Pino Ninfa organizzata dall'associazione culturale ‘Spazivisivi’.

Sarà un percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per richiamare la comunità alla riflessione sul delicato equilibrio fra natura e agire umano.

L’inaugurazione è fissata per sabato alle 11 e, gli orari di apertura: dal mercoledì al venerdì dalle 14 alle 17 mentre sabato e domenica dalle 10 alle 17. Ingresso libero.