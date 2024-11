Imperia: il 5 dicembre all'Expo Salso Giovanni Toti presenta il libro autobiografico "Confesso: ho governato" insieme al sindaco Scajola

L'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti torna a Imperia per la presentazione del libro autobiografico "Confesso: ho governato", giovedì 5 dicembre alle 18.30, all'Expo Salso.

Dopo l'arresto lo scorso 7 maggio, nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Genova e della guardia di finanza, l'ex presidente si era dimesso il 26 luglio e e quindi aveva ottenuto la revoca degli arresti domiciliari. Infine, lo scorso settembre, il patteggiamento, accolto dalla gip Paola Faggioni: i reati patteggiati sono corruzione impropria e finanziamento illecito.

All’incontro con Giovanni Toti interverrà il sindaco e presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola. Modera Paolo Liguori.