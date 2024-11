Sanremo: il forte vento distrugge la tensostruttura-palestra della Virtus ai 'Grammatica' (Foto)

Il forte vento ha distrutto la tensostruttura adibita a palestra della Virtus Sanremo Calcio, installata poco sopra il campetto ‘Grammatica’ a ridosso del ‘Comunale’ della città dei fiori.

Una vera e propria disdetta per la società matuziana e un danno da oltre 2000 euro, quello causato dal forte vento. C’è amarezza nelle fila del sodalizio del presidente Moroni, anche perché avviene in un momento di restyling del campo.

Proprio ieri avevano finito i lavori per le gradinate (pitturate) e dovevano iniziare quelli di tinteggiatura degli spogliatoi. “Peccato – sottolinea Moroni - perché la struttura veniva usata da tanti ragazzi che avevano chiesto di crearne una per chi non poteva permetterselo”.