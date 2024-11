Avvistato un lupo a Camporosso, Gibelli: "Abbiamo segnalato alla polizia locale" (Video)

Avvistato un lupo a Camporosso. L'animale è stato filmato in un parcheggio condominiale in via De Gasperi.

Una coppia, probabilmente mentre rincasava, ha immortalato la scena e i movimenti del lupo che girava intorno all'auto forse alla ricerca di cibo. "Il video è stato girato, l'altro ieri sera, in un parcheggio condominiale in via De Gaspari, infatti nello sfondo si vede chiaramente il tetto del nuovo asilo nido" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Sembra si tratti di un giovane lupo in dispersione. Quando sono giovani tendono ad allontanarsi dal branco e a percorrere chilometri, anche in solitaria, e può capitare che si disorientino perché tendono ad evitare i boschi per non incontrare lupi di altri branchi".

Il video, che sta circolando sui social, sta scatenando preoccupazione tra i cittadini ma il sindaco Davide Gibelli rassicura: "Non penso si sia fermato in zona, probabilmente si è già allontanato. Abbiamo comunque segnalato la presenza del lupo alla polizia locale che a sua volta ha avvertito gli organi competenti. Fortunatamente non mi risulta che ci siano stati attacchi o aggressioni ad animali domestici o in campagna oppure a uomini, visto che il lupo solitamente scappa quando si accorge della presenza di un uomo".