Sanremo: da lunedì lavori di rifacimento per la pavimentazione di via Asquasciati, divieto di sosta per i mezzi a due ruote

Scattano lunedì prossimo alcuni lavori di sistemazione di via Bartolomeo Asquasciati, la strada che unisce piazza Colombo con via Roma nel pieno centro di Sanremo, a ridosso della stazione degli autobus e dei giardini Medaglie d’Oro.

La strada, come molti sanremesi sanno, è realizzata con i ‘sampietrini’ che, con il continuo passaggio dei mezzi (anche pesanti), si rovina facilmente creando spesso voragini in cui i mezzi subiscono sobbalzi anche pericolosi. Soprattutto per i mezzi a due ruote che sono costretti a ‘schivare’ le buche per evitare cadute.

Il Comune ha affidato i lavori di sistemazione della strada e, proprio per questo, è stata emanata un’ordinanza di divieto di sosta ai mezzi a due ruote, che hanno a disposizione alcune decine di posti a sinistra della discesa. Al momento non si conosce la durata dei lavori, particolarmente attesi non solo in via Asquasciati ma anche nella parallela via Manzoni.

La strada, che in questo caso unisce la zona dello Zampillo con piazza Colombo, via Marsaglia e corso Garibaldi, è nelle condizioni simili a quelle di via Asquasciati, con i sampietrini che, purtroppo, si scardinano continuamente, creando avvallamenti e buche pericolose.

Si tratta di lavori, quelli commissionati dal Comune alla ditta De Felice per via Asquasciati, che si ripetono da decenni, visto che purtroppo le due vie centrali della città dei fiori non possono assolutamente essere chiuse al traffico per ovvi motivi di viabilità.