I giovani formano il futuro dell'impiantistica: a Vallecrosia il seminario sulla nuova norma Cei 64-8 al Cnos-Fap

Il Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Don Bosco di Vallecrosia, in collaborazione con CNA Imperia, invita tutti gli elettricisti della provincia al seminario informativo gratuito sulla nuova normativa CEI 64-8, in vigore dal 1° novembre 2024. L'evento si terrà lunedì 25 novembre 2024 alle 17:30 presso la sede CNOS-FAP, Istituto Don Bosco, Via Col. Aprosio 433.

Il seminario rappresenta un'opportunità imperdibile per aggiornare i professionisti sulle recenti innovazioni normative, che puntano a rafforzare sicurezza, efficienza energetica e conformità agli standard europei. L’incontro avrà come protagonisti i giovani del secondo anno del corso triennale per Operatore Elettrico: saranno loro, insieme ai formatori, a presentare le nuove regole agli artigiani esperti, dando vita a un inedito scambio di competenze tra generazioni.

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, commenta così questa iniziativa: "Il settore elettrico evolve a una velocità straordinaria e mantenersi aggiornati è essenziale per restare competitivi. Il nostro motto è chiaro: 'O ti formi o ti fermi'. Con questo seminario, vogliamo portare innovazione nel metodo di formazione, coinvolgendo i giovani e valorizzando il loro ruolo attivo nel trasferimento delle competenze. L'incontro tra le nuove generazioni e gli artigiani esperti rappresenta una grande opportunità di crescita reciproca e di sviluppo per il nostro territorio."

Programma dell'evento:

17:30 Accoglienza e cocktail di benvenuto

18:00 Saluti e introduzione

18:15 Seminario informativo

19:30 Conclusione dei lavori

Questo evento sottolinea l'importanza di una formazione professionale all'avanguardia che risponda alle esigenze del mercato, in costante evoluzione. Il CNOS-FAP di Vallecrosia, con oltre vent’anni di esperienza, è un punto di riferimento per la preparazione dei giovani tecnici e artigiani, continuando la missione educativa di Don Bosco. Grazie a percorsi pratici e a una forte connessione con le aziende locali, l’istituto garantisce ai suoi studenti un’esperienza formativa concreta e orientata al futuro.

Perché partecipare?

Il seminario offre un'occasione unica per gli elettricisti della provincia di aggiornarsi e di conoscere i futuri professionisti del settore. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione. È possibile iscriversi tramite questo link o contattare la segreteria del CNOS-FAP Vallecrosia al numero 0184 25 67 62.

Chi è CNOS-FAP Vallecrosia?

Il CNOS-FAP di Vallecrosia è da oltre vent’anni impegnato nella formazione professionale dei giovani e nello sviluppo delle competenze tecniche e pratiche richieste dal mercato del lavoro. In collaborazione con la Regione Liguria e il Fondo Sociale Europeo, il CNOS-FAP offre percorsi triennali gratuiti e progetti di alternanza scuola-lavoro che mirano a preparare gli studenti al mondo del lavoro, secondo i valori salesiani e lo stile educativo di Don Bosco​(CNOS FAP - Vallecrosia).

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.cnosvallecrosia.it.