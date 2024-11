Bordighera: tasse, dalla Giunta arriva un indirizzo specifico e nessun aumento per tributi e tariffe dei servizi comunali

La Giunta di Bordighera ha approvato gli schemi del bilancio di previsione 2025 - 2026 - 2027.

Il documento, come da indirizzo espresso dall’Amministrazione Ingenito, specifica che non ci saranno aumenti per le aliquote tributarie e per le tariffe dei servizi comunali. Il bilancio tiene conto delle modifiche al regolamento del porto turistico, già approvato il 28 marzo 2024, e delle rispettive tariffe; dell’integrazione dei diritti di istruttoria richiesta direttamente dagli Uffici Comunali; dell’adeguamento Imu esclusivamente per le pertinenze degli “altri fabbricati” ricondotte al nuovo prospetto ministeriale di cui al decreto Mef del 06.06.2024 (G.U. n. 219/2024).

La decisione di non aumentare le aliquote tributarie e le tariffe dei servizi comunali imporrà di destinare le risorse di spesa corrente a spese indifferibili, a affidamenti e gare in corso adeguate all’aumento dei prezzi Istat, alle spese del personale con adeguamento c.c.n.l. e alle spese per i servizi sociali secondo le richieste del relativo Ufficio.

Tale impostazione, unitamente ai vincoli finanziari che saranno inseriti nella legge di bilancio dello Stato per l’anno 2025, comporterà per l’Ente una razionalizzazione di ogni intervento di spesa corrente nonché il reperimento di contributi da Stato e Regione. Il Sindaco ha già chiesto ai Ministeri competenti un incontro in merito ai finanziamenti necessari per il completamento della scuola dell’infanzia di via Napoli e per il ripascimento del lungomare Argentina.