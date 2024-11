Lo scrittore inglese James Vasey pubblica un nuovo libro per bambini ambientato nel Principato di Seborga

C'era una volta un cane e una Principessa… Ancora una volta, il Principato di Seborga fa da sfondo a un libro dello scrittore inglese James Vasey, già autore di una trilogia di romanzi ambientati proprio a Seborga. Questa volta l’autore ha prodotto una storia per bambini dai due agli otto anni intitolata "The Dog in the Wrong Place” (Un cane nel posto sbagliato).

Il libro, illustrato in modo vivace e disponibile in inglese e italiano, ha un valore educativo, insegnando ai bambini l’importanza di ascoltare gli adulti e seguirne le regole per rimanere al sicuro. Il personaggio principale è un labrador ispirato al cane dell'autore, Millie, che spesso si può trovare addormentata nella piazza e nei caffè di Seborga. "Tutti nel villaggio conoscono Millie perché trova sempre il posto più scomodo per fare un pisolino, da cui il titolo della storia – spiega James Vasey – Di recente ho avuto modo di assistere alla consegna di un meraviglioso cane guida labrador finanziato dal Lions Club locale. Questo episodio mi ha profondamente toccato e ho deciso di devolvere una parte del ricavato dalle vendite del libro all’addestramento di nuovi cani guida per non vedenti”.

La Principessa Nina, la cui caricatura appare sulla copertina e nel racconto, ha espresso il suo entusiasmo per il libro e l’iniziativa benefica che lo accompagna: “Ho letto questo libro per bambini e l’ho trovato assolutamente adorabile. È meraviglioso vedere come persone reali e un cane di Seborga abbiano ispirato i protagonisti della storia, rendendola ancora più speciale. Voglio ringraziare James Vasey per aver scelto ancora il nostro borgo come sfondo per i suoi racconti e per il suo nobile gesto di devolvere una parte dei proventi all’addestramento dei cani guida. Questo libro non solo educa, ma porta con sé un messaggio di speranza e solidarietà”.

"The Dog in the Wrong Place", insieme agli altri libri di James Vasey, è disponibile su Amazon e sull’e-shop ufficiale del Principato di Seborga. Il seguito del libro, una storia in cui Millie sventa un tentativo di rubare la corona della Principessa, è già stato scritto e sarà pubblicato nel 2025.