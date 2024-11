Fondazione 'Riviera dei Fiori Onlus': diciottomila euro per gli anziani della provincia di Imperia più bisognosi di un sostegno economico

Diciottomila euro per gli anziani della provincia di Imperia più bisognosi di un sostegno economico. E' la somma stanziata dal consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus, riunitosi pochi giorni fa all'hotel Rossini di Imperia sotto la presidenza di Marco Canova. La Fondazione, infatti, ha deliberato di erogare fino a 45 doni di Natale da 400 euro ciascuno ad altrettanti anziani soli e maggiormente in difficoltà residenti nella Riviera dei Fiori.

Il “Dono di Natale” della Fondazione della Riviera dei Fiori, infatti, consiste in un contributo individuale di 400 euro ed è una tradizione che dura da 17 anni. Viene consegnato, in occasione delle feste di fine anno, direttamente agli anziani indigenti su segnalazione della Caritas, della San Vincenzo de Paoli, di assistenti sociali, parroci, amministratori pubblici e altri soggetti che si dedicano ai più poveri. La Fondazione presieduta da Marco Canova e costituita nel novembre del 2006, per iniziativa della Compagnia di San Paolo, essenzialmente svolge una duplice attività: la prima è individuare, progettare, stimolare, sostenere finanziariamente azioni volte ad arrecare benefici ai più bisognosi della provincia e ad altri soggetti locali privi scopi di lucro con i suoi stessi scopi (fa beneficienza, aiuta giovani che altrimenti abbandonerebbero gli studi per indisponibilità economiche, interviene a favore di famiglie in gravi difficoltà, eroga borse lavoro e, fra l'altro, supporta cooperative sociali, oltre che associazioni di volontariato).

Inoltre, per conseguire i suoi scopi statutari la Fondazione raccoglie fondi, donazioni, lasciti: risorse che, insieme ai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e al 5xmille, servono proprio per finanziare le attività di solidarietà. Ed è già lungo l'elenco dei sostenitori della Fondazione, comprensivo di aziende come la Biesse di Corradini e la Promoflor di Bussana, la Fratelli Carli, istituti di credito (fra i quali la filiale della Banca di Caraglio di Arma di Taggia), la Curia di Ventimiglia-Sanremo e tante persone singole, alcune delle quali hanno costituito dei fondi memoriali.

La Fondazione della Riviera dei Fiori Onlus è del tutto indipendente e ha un consiglio di amministrazione che opera completamente a titolo gratuito, come il revisore unico nominato dalla Provincia di Imperia, uno degli enti che designano i componenti degli organi.