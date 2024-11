CNA Imperia forma i nuovi tatuatori e piercer: ultimi posti disponibili per il corso igienico-sanitario

Sei un tatuatore o piercer e vuoi esercitare in sicurezza e nel rispetto delle normative? CNA Imperia annuncia l’inizio di una nuova edizione del Corso Igienico-Sanitario, un’opportunità indispensabile per ottenere l’idoneità igienico-sanitaria obbligatoria per operare in Liguria, come previsto dalle normative regionali (DGR n. 787/2008, n. 831/2009 e DGR 593/2023).

- Iscriviti Subito: Disponibili Ancora Pochissimi Posti!

Inizio Corso: 21 Novembre

Il percorso formativo è stato pensato per offrire una preparazione completa e professionale:

Durata : 30 ore (20 ore di teoria e 10 di pratica).

: 30 ore (20 ore di teoria e 10 di pratica). Calendario : Ogni lunedì, dalle 14:00 alle 20:30.

: Ogni lunedì, dalle 14:00 alle 20:30. Sede : Uffici CNA Imperia, Via B. Asquasciati 12, Sanremo.

: Uffici CNA Imperia, Via B. Asquasciati 12, Sanremo. Partecipazione obbligatoria: Almeno il 90% delle ore totali.

Il corso ti permetterà di acquisire le competenze necessarie per lavorare con la massima sicurezza, rispettando i requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla Regione Liguria. Al termine, dopo aver superato l’esame finale (prova scritta e colloquio), otterrai un attestato riconosciuto ufficialmente.

Perché Scegliere il Corso di CNA Imperia?

Il corso sarà condotto da esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti in simulazioni pratiche per applicare le competenze apprese in un contesto reale. Le esercitazioni, realizzate in ambienti attrezzati, ti prepareranno ad affrontare il lavoro quotidiano in modo sicuro e competente.

Luciano Vazzano, Segretario Territoriale di CNA Imperia, evidenzia l’importanza di questa formazione:

“Questo corso rappresenta una garanzia per i professionisti e per i clienti. Lavorare con competenze certificate è indispensabile per tutelare la salute di chi si affida a voi e per contrastare l’abusivismo, che danneggia la categoria e mette a rischio gli utenti”.

Non Rimandare: Affidati a CNA Imperia

Il corso è rivolto esclusivamente a tatuatori e piercer, offrendo una formazione specifica per chi opera in questo settore. Affidarsi a operatori certificati è sinonimo di sicurezza e qualità: i clienti meritano il meglio, e i professionisti devono distinguersi rispettando le norme.

Ultime Iscrizioni Aperte!

Non perdere l’opportunità di qualificarti professionalmente: i posti sono limitati e stanno per esaurirsi!

Per informazioni e iscrizioni: 0184 500309 - centroassistenza@im.cna.it