Consiglio regionale: Chiara Cerri e Veronica Russo scalpitano, rebus Armando Biasi "Mi prendo 15 giorni per decidere se entrare o meno"

Con gli assessori regionali che dovranno dimettersi dalla carica di consiglieri per permettere ai loro successori di subentrare, l’ingresso di Chiara Cerri, Armando Biasi e Veronica Russo in Consiglio regionale sembra ormai imminente. Tuttavia, in attesa dell’ufficialità, le emozioni e le decisioni dei tre candidati della provincia di Imperia sono diverse e rispecchiano percorsi personali e politici distinti.

Chiara Cerri, consigliera comunale uscente (Forza Italia), si dice serena e pronta a tornare a Genova, dove ha già ricoperto il ruolo di consigliera regionale negli ultimi quattro anni. "Innanzitutto, ci tengo a precisare che al momento sono fuori dal Consiglio regionale," ha dichiarato. "Certo, se dovessi tornare in Consiglio a Genova ne sarei molto contenta, poiché potrei dare continuità a quanto fatto in questi quattro anni. Sin dal primo giorno in cui mi sono ricandidata, ho pensato solamente al bene della nostra Regione e del nostro territorio, la provincia di Imperia, che sarà rappresentata da diversi membri, sia in maggioranza sia in opposizione. Questo è un dato importante, perché si può fare un ottimo lavoro."

L'attuale consigliera comunale di Taggia alle urne del 27 e 28 ottobre ha totalizzato 2732 voti, migliorando lo score dell'esperienza precedente. "Se sto vivendo le stesse emozioni di quattro anni fa? Devo essere onesta, no. L'emozione è diversa. Quattro anni fa ero inconsapevole, non sapevo cosa mi aspettasse subito dopo. Ora è diverso. Nel caso di un’entrata in Consiglio regionale, mi farò trovare pronta e cercherò di sfruttare ancora meglio l'occasione per il nostro territorio", ha poi concluso.

Inaspettatamente, Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia (Lega), ha deciso di prendersi 15 giorni di tempo per riflettere. La sua eventuale scelta di lasciare la poltrona di sindaco per entrare in Consiglio regionale è legata a una valutazione attenta di diversi fattori, dipesi dalla scelta di Marco Bucci di riproporre Alessandro Piana come vicepresidente ed assessore. "Mi prendo 15 giorni per valutare questa opportunità. La giunta è stata nominata solo oggi e gli assessori devono ancora dimettersi, quindi c'è tutto il tempo per prendere la miglior decisione. Io sono abituato a ragionare e riflettere. Con i primi di dicembre terrò una conferenza stampa e annuncerò il mio futuro, oltre ai motivi per cui ho deciso di prendere una strada piuttosto che un'altra. Se non fosse avvenuta la nomina di Piana, non avrei avuto bisogno di farlo. È una riflessione attuale basata su una serie di fattori, né negativi né positivi. Devo valutare attentamente: al momento rimango concentrato sulla comunità di Vallecrosia", ha commentato. In caso di rinuncia di Armando Biasi, in Consiglio dovrebbe rientrare Sonia Viale.

Con l'elezione ad assessore di Marco Lombardi, anche Veronica Russo (Fratelli d'Italia) è pronta ad entrare in Consiglio regionale. Per lei, già consigliera regionale con Toti, si tratterebbe di un ritorno a Genova (Sanremonews ha provato a mettersi in contatto con lei per avere un commento sulla sua possibile entrata o meno in Consiglio, senza ottenere risposta).

Adesso quindi si tratta solamente di attendere l’ufficialità delle dimissioni da parte degli assessori regionali, che segneranno il passaggio definitivo (o meno) dei tre candidati al Consiglio regionale. Con loro, lo ricordiamo, entrano in Consiglio anche Walter Sorriento (in maggioranza) ed Enrico Ioculano (all'opposizione).