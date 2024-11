Genova: ufficializzata la nuova Giunta regionale, confermati gli Assessorati agli imperiesi Scajola, Piana e Lombardi (Foto e Video)

E’ stata ufficializzata, oggi pomeriggio a Genova la Giunta che condurrà la Regione insieme al Presidente Marco Bucci. Una serie di scelte difficili sul piano politico, che hanno visto per ora fuori dall’Amministrazione Alessio Piana.

Alessandro Piana (Lega) vicepresidente e assessore ad Agricoltura e Allevamento

Marco Scajola (Forza Italia) a Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione Urbana, Demanio

Luca Lombardi (Fratelli d’Italia) a Turismo, Marketing Territoriali, Agenzia In Liguria

Simona Ferro (Fratelli d’Italia) a Cultura, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al Lavoro, Pari Opportunità, Infanzia, Animali d’Affezione, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili

Giacomo Giampedrone (Vince Liguria) a Difesa del Suolo, Protezione Civile, Edilizia Ospedaliera, Ambiente e Tutela del Territorio

Paolo Ripamonti (Lega) a Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazioni, Vertenze Aziendali, Programmi Comunitari, Organizzazione e Personale Regionale

Massimo Nicolò alla Sanità. Insieme a lui collaboreranno: Enrico Castanini (attuale Amministratore Unico di Liguria Digitale), Angelo Gratarola (ex assessore regionale alla Sanità), Luciano Grasso (con un passato da Direttore Generale), Santiago Vacca (per il lavoro amministrativo) e una squadra di medici scelta insieme a Matteo Bassetti che andranno a comporre il 'Consiglio Superiore di Sanità della Liguria'.

Alessio Piana rimarrà consigliere delegato con una serie di deleghe che, per il momento rimangono nelle mani del presidente Bucci che ha confermato: "Al momento non è previsto nessun ulteriore assessore, sia per quanto riguarda Alessio Piana che per un eventuale non ruolo".

Con la nomina degli Assessori imperiesi Scajola, Piana e Lombardi (e con le quasi certe dimissioni dalla carica di Consigliere) entreranno nell'emiciclo regionale i 'secondi' delle liste di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia Chiara Cerri, Armando Biasi e Veronica Russo.

Questo, quindi, il settebello scelto dal presidente Marco Bucci (che terrà per sé le deleghe a Bilancio, Partecipate Regionali, Fondi Europei, Comunicazione Istituzionale, Relazioni Internazionali, Controllo Strategico, Transizione Digitale e Informatica) per la sua prima giunta regionale, figlia di lunghe (e spesso tese) trattative con i partiti e con i territori. Bucci, inoltre, terrà per sé la delega allo Sviluppo Economico (e altre correlate) che saranno nei prossimi giorni assegnate al consigliere delegato Alessio Piana (Lega), pronto a diventare assessore qualora dovesse essere approvata l'estensione a nove.

I conti sono presto fatti: quattro assessori su sette (Scajola, Piana, Giampedrone e Ferro) sono gli stessi dell’amministrazione precedente. Di fatto, è quasi un Toti-bis.

Il tutto in attesa che arrivi da Roma l’auspicato “sì” all’estensione a nove assessori chiesto dalle Regioni a Governo e Parlamento. C’è chi dice che sia cosa fatta e chi, invece, pensa che sia solo una chimera. Bucci ci spera, soprattutto per accontentare chi è rimasto fuori.

“Sono molto contento di tutta la squadra, la giunta c'è e da domani mattina e sarà operativa anche se non ancora formalizzata - ha concluso Marco Bucci - vogliamo andare di fretta, i liguri hanno bisogno della nostra attività e non vogliamo perdere un solo giorno. I cittadini devono essere orgogliosi. Per la Sanità abbiamo un'organizzazione unica in Italia, siamo gli unici ad avere un 'Consiglio Superiore della Sanità' regionale. Nella Sanità ci sono anche altri personaggi che hanno fatto molto, una cosa unica nel panorama delle Regioni italiane. Stiamo facendo tanti passi avanti e questi richiedono che ci sia il consenso da parte di tutti”.