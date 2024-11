“Il Mosaico di Arione” vince, medaglia d'oro per i bambini della scuola dell’infanzia di Ventimiglia Alta (Foto e video)

Medaglia d'oro per i bambini della scuola dell’infanzia Regina Margherita di Ventimiglia Alta dell’istituto comprensivo 2 Cavour, diretto dalla dirigente Antonella Costanza con impegno costante per garantire un ambiente educativo stimolante, sicuro e accogliente. Gli studenti hanno, infatti, partecipato e vinto, per la seconda volta, il primo premio del concorso nazionale “La scuola adotta un monumento”, bandito dalla Fondazione Napoli novantanove, per la realizzazione del video “Il Mosaico di Arione” collocato nell’area archeologica di Nervia.

"Il mosaico, costituito da tesserine di pietra bianche e nere e risalente al II-III secolo dopo Cristo, raffigura un ambiente marino in cui spicca il personaggio mitologico di Arione che cavalca un delfino" - fanno sapere dalla scuola - "Il nobile fine dell’iniziativa è stato quello di esplorare, 'studiare' e valorizzare una bellezza storica del territorio per arrivare ad 'appropriarsene'. I bambini sono stati accompagnati dalle docenti all’antica città romana di Albintimilium dove, nell’area delle terme e su ciò che resta delle piscine del frigidarium, hanno potuto acquisire tutte le informazioni relative al mosaico".

La cerimonia della premiazione si è svolta nel Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli dove le docenti Roberta Masi e Francesca Grana hanno ricevuto il premio nazionale (medaglia d’oro) dalla dottoressa Mirella Stampa Baracco, presidente della Fondazione Napoli novantanove, e un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in cui ha espresso le sue congratulazioni ai vincitori di tutti gli ordini di scuola presenti alla cerimonia di premiazione del IX concorso nazionale “La scuola adotta un monumento”.

Sono intervenuti, inoltre, Maurice Aymard, presidente del Comitato Scientifico Fondazione Napoli novantanove, e Marco Rossi Doria, esperto insegnante di politiche educative e sociali. La cerimonia si è conclusa con la proiezione del video per la commemorazione dei 40 anni della fondazione (1984-2024) e degli elaborati realizzati dalle scuole vincitrice del concorso.

"Con questo progetto si uniscono istruzione e arte" - commenta il vicesindaco di Ventimiglia e assessore con le deleghe al Commercio, alla Protezione Civile, ai Servizi sociali e socio-sanitari, alla Scuola e servizi scolastici e alle Politiche abitative Marco Agosta - "Sono veramente orgoglioso dell’eccellente risultato che il nostro istituto comprensivo ha raggiunto, portando in alto il nome di Ventimiglia. I miei complimenti vanno alla dirigente scolastica Antonella Costanza e ai docenti che hanno saputo trasmettere ai ragazzi i valori del progetto. Ringrazio, quindi, tutto il corpo docenti che ha dimostrato, ancora una volta, che l'unione fa la forza".