Badalucco: visita del Capitano dei Carabinieri Massimiliano Corbo agli alunni delle scuole in paese (Foto)

Il Capitano dei Carabinieri Massimiliano Corbo, accompagnato da alcuni militari della Compagnia di Sanremo e della caserma locale, ha fatto visita giovedì scorso alle scuole di Badalucco. Ha incontrato i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria nonché i ragazzi della secondaria di primo grado. L’iniziativa nasce da un’idea dell’amministrazione comunale, in particolare dei consiglieri Enrico Carassale delegato alla sicurezza e Lisa Palumbo delegata alle scuole e al sociale, di far conoscere l’Arma dei Carabinieri e sensibilizzare i giovani a tematiche di grande attualità.

Ovviamente l'iniziativa ha avuto l'attivo appoggio della Stazione della Benemerita di Badalucco, che svolge un attento quanto discreto ed efficace controllo del territorio. I temi trattati sono stati molteplici e tutti molto importanti: bullismo e cyberbullismo, rispetto delle regole di convivenza civile, dipendenze da sostanze stupefacenti e alcol e qualche accenno al codice della strada per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Non è mancata qualche nozione di educazione stradale. Ma per i più piccoli il momento più interessante è stata la "scoperta" della macchina dei carabinieri con il suo equipaggiamento e le sirene lampeggianti. Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e vivo interesse.

Al termine della visita i docenti ed i consiglieri comunali presenti hanno espresso parole di sincero ringraziamento al Capitano dei Carabinieri Massimiliano Corbo e ai suoi militari, per la loro grande disponibilità e per il servizio che svolgono a servizio dei cittadini piccoli e grandi. Anche perché l'educazione alla legalità nasce dalla scuola, soprattutto quando riesce a fare rete con gli esperti e la comunità locale. C'è da sperare che queste iniziative non restino isolate e abbiano una positiva eco all'interno delle famiglie. Perché conta l'educazione alla legalità, ma anche la partecipazione e il senso civico di appartenenza, come imparare ad esporre il tricolore ad esempio il 4 novembre. Ma questo è un altro discorso.